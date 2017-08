Den gamle flytedokken som ble bygget i 1912. Torsdag morgen begynte slepet fra Laksevåg til Sotra.

Torsdag morgen ble flytedokken på Laksevåg slept ut fra Vågen og mot Askøybrua, et halvt døgn forsinket. Turen ventes å ta syv-åtte timer.

Slepet skulle egentlig begynt onsdag kveld, men kom først i gang klokken 07.45 torsdag. I 09.30-tiden passerte dokken under Askøybrua.

– Vi hadde noen utfordringer i natt med den siste ankerfortøyningen. Da måtte vi ned med dykker og ubåt, sier prosjektsjef Sveinung Vethe til NRK.

Marita Aarekol

Bygget i 1912

Flytedokken ble bygget i England i 1912. Etter flere konkurser og reiser mellom ulike land, havnet den i Bergen i 1994. Her ble den sist brukt av Noryards, som gikk konkurs i fjor.

Dokken ble rustet opp for noen år siden, og ifølge Sysla vil CCB på Ågotnes bruke den til vedlikehold av skip og fartøy, som blir et nytt område for dem.

Marita Aarekol

Overlevd to verdenskriger

Flytedokken har så langt overlevd to verdenskriger, flere kriser i skipsbyggingsindustrien og tre-fire konkurser.

Den ble bygget i forbindelse med opprustingen til første verdenskrig, og etter krigen ble den brukt til å hogge opp tyske krigsskip.