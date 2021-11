I dag avgjøres Bybanens skjebne i Bergen

Av hensyn til smittevern finner bystyremøtet sted i Røkeriet på Verftet USF. Foto: BT (ARKIV)

Klokken 12 samles bystyret på Verftet USF for å avgjøre Bybanens skjebne. Følg møtet på bt.no.

Etter innledende formaliteter kan Bybane-saken komme til behandling cirka kl. 14.15.

Formelt skal bystyret behandle er en innstilling fra utvalg for miljø og byutvikling, hvor byrådspartiene (Ap, KrF, V, MDG) og SV har flertall. Deres forslag er at «dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum legges fortsatt til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet med bybane til Åsane.»

I bystyret vil disse partiene trenge ytterligere tre representanter for å få flertall.

Samtidig vil opposisjonen argumentere for sine alternative forslag. Høyre, Rødt og Senterpartiet kan mobilisere et flertall med Frp, FNB og de uavhengige representantene. Disse partiene har foreslått at det «utarbeides en reguleringsplan for Bybanen til Åsane i tunnel i sentrum».

To tvilende Sp-representanter varslet onsdag morgen et forslag om å utsette valget mens man regulerer både dagløsning og tunnel ferdig.