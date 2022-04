74-åring omkom i drukningsulykken i Øygarden

Mann (74) døde etter fall i sjøen sist uke.

Ulykken skjedde her ved Gamle Bildøybroen i Øygarden tirsdag for en uke siden.

Tirsdag ettermiddag for en uke siden havnet mannen i sjøen i Øygarden. I forbindelse med en fisketur sammen med en annen skal han ha sklidd bakover og ut i sjøen ved Gamle Bildøybroen.

En større redningsaksjon ble satt i gang. Mannen ble hentet opp og etter hvert fraktet til Haukeland, men livet sto ikke til å redde. Dagen etter fortalte politiet at mannen døde på sykehuset natt til onsdag 20. april.

Fungerende politioverbetjent Espen Sjøflot i Øygarden-politiet skriver tirsdag i en e-post til BT at den omkomne heter Jan Kåre Bildøy og ble 74 år.

Politimannen oppgir videre at dødsårsaken er funnet å være drukning.

Et vitne så at mannen falt, og noen hoppet i sjøen for å prøve å redde ham. Flere kom til for å hjelpe, og det ble satt i gang hjerte-/lungeredning på land.

– Vi ser på dette som en tragisk ulykke og har derfor ikke igangsatt noen større etterforskning rundt selve hendelsen, sier Sjøflot.