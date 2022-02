Snøskred i Voss herad: – Ingen kan være tatt

Store mannskaper rykket lørdag ut til et snøskred i Voss herad.

Redningsmannskaper på debrifing etter at aksjonen ble avblåst.

Lørdag ettermiddag like før klokken 16.50 meldte 110-sentralen om et snøskred ved Skreiavatnet i Voss herad.

Spor inn og ut av området

Snøskredet var mellom 20 og 30 meter bredt, og det skulle være spor inn og ut av området, opplyste 110-sentralen.

– Det er mange nødetater på vei til stedet, fortalte vaktkommandør Helge Lunde ved 110-sentralen like etter meldingen.

Vest politidistrikt opplyste på Twitter at det var en person som skal ha observert et snøskred fra fjellet Skreieggi, som ligger vest for Engjaland- og Vinje-området.

Skreieggi er 1324 moh., og har en stigning på rundt 900 høydemeter.

– Kan ikke utelukke folk i skredområdet

Frivillige ressurser, helikoptre, politi og brannvesenet rykket alle ut til søket ved Skreieggi.

– Det er ikke sikkert at noen har vært der i det hele tatt. Vi har kun sett skred som har gått tidligere, sa Børge Galte i Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Redningsaksjonen ble avblåst etter rundt 45 minutter.

Videre fortalte Galte at man ikke kunne si med sikkerhet om noen var tatt av skredet, og at man ikke kunne utelukke folk inne i skredområdet.

To helikoptre ble sendt til området.

– Ingen kan være tatt

Redningsaksjonen ble avsluttet etter at skredet var sjekket ut. Det opplyste Vest politidistrikt på Twitter klokken 17.37.

– Det er ingen spor inn eller ut av skredet. Størrelsen på skredet og tykkelsen gjør at en har vurdert det slik at ingen kan være tatt av skredet.