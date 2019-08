Ber innbyggerne ta forholdsregler dersom de ser tegn til algeoppblomstring i vannet.

Seinsommer og varmt vær kan føre til algeoppblomstring i badevann og drikkevannskilder.

Bergen kommune oppfordrer også i år innbyggerne til å være oppmerksom på forholdene i vannet før de kaster seg uti for å bade, eller lar kjæledyr ta seg en dukkert.

I begynnelsen av juli la kommunen ut en oppfordring til innbyggerne om å være oppmerksom på vannkvaliteten utenfor offentlige badeplasser. Etter flere meldinger om mulig algeoppblomstring la kommunen onsdag ut meldingen på nytt på sine hjemmesider for å informere - spesielt dem med kjæledyr.

Hund døde i Åsane

«Oppblomstring av blågrønnalger kan produsere en rekke forskjellige giftstoffer som kan være skadelig for mennesker og dyr», står det på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Tirsdag skrev BT at flere hunder skal ha blitt alvorlig syke kort tid etter å ha badet i ulike badevann i Bergen.

De brå sykdomsutbruddene er blitt knyttet til mulig oppblomstring av blågrønne alger i vannet. Blågrønne alger er spesielt farlig for kjæledyr og husdyr. For mennesker kan blågrønne alger gi hudreaksjoner, opplyser Bergen kommune på sine nettsider.

En hund skal ha dødd kort tid etter å ha badet i Liavatnet i Åsane i slutten av juli. Dødsårsaken er ukjent, men kan ifølge dyreklikken AniCura i Bergen Nord knyttes til symptomer på eksponering for blågrønne alger. Klinikken opplyser i et facebookinnlegg at de ikke kan være sikre på at alger er dødsårsaken. Varmt vær og overoppheting kan også være aktuelt, skriver dyreklinikken.

– Så vidt meg er bekjent ble det ikke mottatt meldinger om algeoppblomstring eller illeluktende vann der i samme periode, opplyser assisterende kommuneoverlege Jon Bratberg i en e-post.

Også i Kalandsvannet skal en hund ha blitt syk kort tid etter å ha drukket badevann. Den hunden er nå på bedringens vei, opplyser eieren.

Overvåker ikke vannkvaliteten

Kommunen ber likevel folk være oppmerksomme dersom de velger å bade andre steder en de offentlige tilrettelagte badeplassene.

– Kommunen overvåker ikke vannkvaliteten på andre badeplasser enn de offentlige. Vi anbefaler derfor innbyggerne å oppsøke offentlige badeplasser hvis de vil være sikre på vannkvaliteten, og unngå å bade i vann som har tydelig farget belegg eller film på overflaten eller som er illeluktende, sier Bratberg.

Mattilsynet er varslet om hundedødsfallet i Åsane, men har ikke fulgt opp saken ytterligere. Årsaken er at hunden ikke skal obduseres og at dødsårsaken dermed ikke kan konstateres. Heller ikke kommunen vil følge opp dødsfallet.

– Så lenge dette ser ut til å dreie seg om et enkelttilfelle, hvor vi ikke vet årsaken til at hunden døde, kommer ikke kommunen til å følge opp saken videre, skriver Bratberg.