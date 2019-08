– Geologen kan ikke frigi stedet på grunn av været som er i vente i området, sier politiet.

Tirsdag ettermiddag er geologen på plass i Jordalen for å vurdere faren for nye ras, etter at det gikk tre ras i området mandag.

– Geologen kan ikke frigi stedet på grunn av været som er i vente i området, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

– Fare for nye ras

Tirsdag formiddag sendte NVE ut gult varsel om jord- og flomskredfare i Sogn og Fjordane. Varselet gjelder fra tirsdag ettermiddag, og det er ventet regn og stedvis kraftige regnbyger.

– Det er fremdeles gult. Men siden det har vist seg at jordsmonnen ikke klarer å svelge unna vannet, er det fare for at det kan gå nye ras, sier Knappen.

Ifølge NRK, skal geologen opp i helikopter for se på området.

To personer i en personbil ble fanget mellom to ras i Røyrdotten i Jordalen mandag, og 16 personer ble evakuert fra dalen.

Veien holdes stengt inntil videre.

NVE

Vestlandet er mest utsatt

Varselet som NVE sendte ut gjelder fra tirsdag ettermiddag. Det er ventet regn og stedvis kraftige regnbyger.

Med gjeldende prognose er indre strøk mest utsatt, og skredfaren er størst der bygene treffer.

– Vi er mest bekymret for hele Vestlandet. Dette er området i Norge som er mest utsatt for jord- og flomskred, slik som rasene i Jølster, sier Søren Boje jordskredvakt i NVE.

– Det er relatert til byger og lokalregn som ikke nødvendigvis gir økning i vannføring, men kan gjøre det i små bekker. Og som igjen gir skred, dessverre.

Gult nivå er det laveste av NVE sine varslingsnivåer.