I 368 dager har de levd sammen på et skip. I dag ble de sendt hjem i charterfly.

Charterfly ble satt opp fra Flesland for å frakte 150 filippinske sjøfolk hjem. Søndag skal nok en delegasjon fly samme rute. Foto: Bård Bøe

– Vi er blitt mye bedre kjent med hverandre de siste ukene.

Mannskapet på MS «Roald Amundsen» har seilt fra pol til pol og opplevd mye. Men de har vært klare for å komme hjem i over to måneder.