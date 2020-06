Politimann siktet for promillekjøring

To andre politiansatte var i bilen da den kjørte utfor veien i Sogn og Fjordane.

Politileder Arne Johannessen opplyser at politimannen er suspendert mens etterforskningen pågår. Foto: Marita Aarekol

Tirsdag opplyser Vest politidistrikt at mannen er siktet for promillekjøring og for ikke å ha varslet politiet etter utforkjøringen natt til lørdag.

Politiet ble varslet den påfølgende dagen.

– Uansett hva som blir utfallet av etterforskingen er dette en uheldig og trist sak som vitner om dårlig dømmekraft fra de ansatte, sier politileder Arne Johannessen i Sogn og Fjordane.

Han understreker at kjøringen skjedde i privat sammenheng.

Politileder Arne Johannessen omtaler saken som trist og uheldig. Foto: Marita Aarekol

Kolleger mistenkt

Alle de tre som befant seg i bilen er ansatt i politiet. Ifølge pressemeldingen har alle tre blitt avhørt. De to passasjerene er ikke siktet i saken, men har status som mistenkte, ifølge politiet.

Johannessen mener det er ekstra alvorlig at saken omhandler politifolk.

– Er det noen som vet hvor grensen går, er det politiansatte. Dette jobber vi med hver dag, sier politilederen.

Han legger til at politiet nå ønsker å være tydelige på at mannen er suspendert mens etterforskningen pågår.

– Samtidig er også politifolk uskyldige til det motsatte er bevist. Her må vi avvente etterforskningen, sier han.

Ingen skadet

Promillenivået til mannen er foreløpig ukjent. Ingen ble skadet i ulykken.

Johannessen ønsker ikke å kommentere hendelsesforløp eller hvor de tre kom kjørende fra.

Saken blir sendt til Møre og Romsdal politidistrikt for videre etterforskning. Det er uklart om mannen har fått en forsvarer.