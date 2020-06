Det var Christer Fretheim Flem som vart funnen

Det stadfestar politiet i ei pressemelding.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Christer Fretheim Flem vart 37 år gammal. Foto: Politiet

Dagen etter at Christer Fretheim Flem ville ha fylt 42 år, stadfesta Vest politidistrikt at det er leivningane hans som vart funne i Haukåsen 3. juni i Sogndal.

Mor hans, Ingeborg Flem, fekk telefon frå politiet like før pressemeldinga gjekk ut tysdag morgon. BT snakka med henne like etter.

– Eg tenkjer at no kan me slå oss til ro, for no veit me kvar han enda. Hadde Gades institutt kome fram til at det ikkje var han, måtte me ha byrja om igjen, seier Flem, som bur i Årdal.

– Men at livet hans enda der, er forferdeleg å tenkja på.

– Har tenkt på han kvar dag

Christer var 37 år då han forsvann på ein tur i Haukåsen i Sogn 9. mai 2016. Han hadde ei sjeldan psykisk utviklingshemming, og skulle til ei kvar tid ha to personar til å passa på seg. Likevel forsvann han som i lause lufta.

Sidan har familien levd med saknet og mange spørsmål utan svar.

– Eg har tenkt på han kvar dag, fleire gonger om dagen. Det høyrest vel vilt ut, men eg har gått og kikka etter han overalt. I Sogndal, på Kaupanger, her i Årdal, fortel Ingeborg Flem (79).

– Vil du få ro no?

– Eg har nettopp fått veta at han er identifisert, men eg trur eg vil få ro, fordi eg har fått veta kvar han er funnen.

– Det heile var så trist

Årdølen var på tur med to tilsette frå Melås Helse AS, institusjonen som hadde ansvar for å yte gode helse- og omsorgstenester til han, då han og turfølgjet kom bort frå kvarandre.

Per Steinar Melås eigde selskapet som hadde ansvar for Flem. Han er letta over at politiet stadfestar funnet.

– No har familien og andre fått eit svar. Det var forferdeleg at det kunne skje. Kvar gong eg har vore på Haukåsen, har eg stilt meg spørsmålet: «Kor er han, kva skjedde?» Det heile var så trist, seier Melås.

Avsluttar saka

Det er ingen haldepunkt for at dødsfallet skuldast ei straffbar handling, skriv politiet, og saka blir no avslutta.

Funnet vart gjort i eit uframkomeleg terreng, der folk normalt ikkje ferdast. Det er bratt lende, steinete og tett vegetasjon, og funnstaden ligg utanfor området som vart grundig gjennomsøkt, då Flem forsvann for fire år sidan.

Det er uklart kor i terrenget Christer vart funnen. Magne Straumstein, lensmann i Sogn, vil kommentera saka tysdag føremiddag, men 4. juni uttalte han til BT:

– Denne saka har følgt oss i fire år og vore tema i ulike møte og fora. Me har drøfta saka opp og ned, tenkt og diskutert, og alle har me hatt eit kjempestort ønskje om å finna ut kva som skjedde med Christer. Eg håpar inderleg at dette gjev oss gode svar, ikkje minst for familien si skuld. Dei har levd i uvisse i så lang tid, sa Straumstein.

No har familien endeleg fått svar.