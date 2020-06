Sjøanemone gir sviende brannsår: Slik så Evelyn (7) ut etter badeturen på Tysnes

– Dette er uten tvil fra en sjøanemone, sier forsker.

Evelyn (7) hadde vondt i flere dager etter badeturen.

Fredag forrige uke tok Atle Kleppe med seg barna sine på badetur i Bjørnavågen på Tysnes. Da datteren Evelyn (7) begynte å skrike, ble han bekymret.

– Hun skrek at hun var blitt bitt av noe. Jeg tenkte det kunne være en brennmanet, men kunne ikke se noen i vannet, sier Kleppe.

Familien avbrøt badeturen og dro tilbake til hytten. Der begynte huden på Evelyns lår å hoven opp, og hun fikk et rødt, verkende sår.

– Hun gråt mye, og hadde veldig vondt, forteller faren.

Sjøanemone

Kleppe søkte etter svar på internett og kom frem til at datteren måtte ha «brent» seg på en sjøanemone.

Blant tangen i vannet, hvor jentene hadde badet, så han nemlig noe som liknet på bildene på internett.

– Dette er uten tvil fra en sjøanemone, sier Gro van der Meeren, ved Havforskningsinstituttet, etter å ha sett bilder av Evelyns brannsår.

Hudkontakt med sjøanemonen kan føre til sviende sår. Foto: Gro van der Meeren/Havforskningsinstituttet.

Sjøanemonen som på engelsk kalles «snakelock anemone» ble sett i Norge for første gang for ti år siden, men det er først de siste årene den har dukket opp på flere strender og badeplasser.

Barn kan være mer utsatt

Van der Meeren forteller at merket Evelyn fikk etter møtet med nesledyret, er typisk.

– Såret ligger i et sirkelrundt felt, og har rett størrelse. Sårene kommer oftest på tynn hud, og derfor kan barn være mer utsatt, sier forskeren.

Van der Meeren forteller at sjøanemonen, som i fjor ble funnet på Austevoll, kan spre seg over større områder på havbunnen.

– Det nye er at de setter seg til i tette klynger, dessverre der familier gjerne vil bade, sier hun.

– Ikke farlig å ta på

Ofte ligger sjøanemonene sammen med tang. På grunn av den brune fargen kan de være vanskelig å få øye på i fjæren.

– Hvis man er observant på at de kan ligge langs stranden, er det mulig å unngå skader. De er ikke farlig å ta på. Det går fint an å flytte dem, slik at man kan bade trygt, sier van der Meeren.

Sjøanemonene kan ligge tett sammen på havbunnen. Foto: Reidun Bjelland/Havforskningsinstituttet.

– Det er lurt å gå gjennom tangen på de stedene der barna skal bade, legger hun til.

– Noe vi må bli vant til

Dersom man skal bade et sted hvor det kan ligge sjøanemoner, kan det hjelpe å dekke til tynn hud med klær, som badetights og drakter, foreslår van der Meeren.

– Arrene sitter lenge, og det er plagsomt. Om man «brenner» seg, kan det hjelpe å skylle området med saltvann. Ikke bruk ferskvann, det kan gjøre svien verre, sier hun.

Forskeren tror sjøanemonen er kommet til Norge for å bli.

– Dette er et miljøopportunistisk dyr, som egentlig hører til lenger sør i Europa. Så lenge det fortsetter å være så varmt i vannet, tror jeg at dette er noe vi må bli vant til å forholde oss til, sier hun.