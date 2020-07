Dømt til ni års fengsel for overgrep mot datteren

Jenten møtte sin tante på et busstopp i Bergen og fortalte om hemmeligheten.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

En mann i 40-årene er dømt for å ha forgrepet seg seksuelt på sin datter fra hun var 10 til hun var 14 år. To av dommerne dømte bergensfaren, mens den ene stemte for frifinnelse.