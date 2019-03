Mann pågrepet i Tyskland etter å ha vært på rømmen i flere måneder.

I september 2017 gikk politiet til aksjon mot flere bilpleiefirma.

Seks personer ble pågrepet og fengslet. Noen ble løslatt.

En av de antatte hovedmennene rømte fra Norge.

Han ble internasjonalt etterlyst.

I februar ble han gjenkjent på flyplassen i Düsseldorf i Tyskland, opplyser politiet til BT.

Tatt på flyplass

– Den hovedtiltalte i saken ble pågrepet av tysk politi og har siden sittet fengslet i Tyskland. Nå er han utlevert til Norge, sier politiadvokat Sigurd Olsen Granli.

Mannen fremstilles for fengsling i dag.

– Etter en samlet vurdering mener vi det er riktig at han sitter fengslet til rettssaken begynner, sier Granli.

Er i familie

Politiet mener saken dreier seg om flere straffbare forhold: Medvirkning til grov økonomisk utroskap, fiktive arbeidsforhold og Nav-bedragerier på til sammen 1,3 millioner kroner.

Politiet drev skjult kameraovervåking i flere uker for å finne ut hvem som drev bilpleiefirmaene.

De tiltalte er en 56 år gammel mann, hans sønn (31), svigerdatter (25) og nevø (30), samt en kvinne (28) utenfor familien. Det var far og sønn som drev firmaene, ifølge tiltalen.

– Godt politisamarbeid

Statsadvokat Rudolf Christoffersen arbeidet med saken innledningsvis da han var i politiet.

Han mener det er et godt samarbeid mellom politiet i EU-landene og Norge for å sikre at personer som begår straffbare handlinger ikke skal kunne unndra seg strafforfølging ved å rømme fra landet.

– Hovedforhandling er berammet til slutten av april, sier han.

Saken ble rullet opp I forbindelse med Vest politidistrikts aksjoner mot arbeidskriminalitet I Bergen høsten 2017.

Vil du ha BT-godbitene rett i innboksen? Nyhetsredaktør Jan Stian Vold gir deg de beste BT-sakene hver morgen i ukedagene. Meld deg på her!