Dagen etter kreftoperasjonen kunne Tordis dra hjem. Da var hun ferdigbehandlet.

Nye metoder ved Haukeland gjør at kvinner med gynekologisk kreft får skreddersydd behandling. Det gir dem et bedre liv og mindre plager etterpå.

BLE KJAPT FRISK: Tordis Hareide (84) hilser på legen som opererte henne for ni måneder siden, overlege Kathrine Woie på Kvinneklinikken. 84-åringen er imponert over at det gikk så kjapt å få henne kreftfri. Marita Aarekol

Det tok bare én måned fra Tordis Hareide (84) mannet seg opp og gikk til fastlegen for å undersøke hvorfor hun blødde fra underlivet, til hun var ferdigbehandlet for kreft.

– Jeg hadde blødd noen uker da jeg bestilte legetime, for jeg håpet jo det skulle gå over. Det gjorde det ikke, så jeg skulle nok ha gått før. Men da jeg først gjorde det, gikk det veldig radig.

Flere overlever

84-åringen fra Bømlo er tilbake på Haukeland der hun ble operert for livmorkreft for ni måneder siden. Mannen Ragnar (85) er med, slik han pleide da Tordis var syk.

Norge ligger helt i verdenstoppen i overlevelse på enkelte typer gynekologisk kreft.

Mens cirka 75 prosent av pasientene overlevde livmorkreft på 80–90 tallet, er det nå over 85 prosent av pasientene som blir varig kreftfrie, viser tall fra Haukeland.

Og flere av dem som overlever får et bedre liv og mindre seinskader.

TEAMARBEID: Haukelands gode resultater for behandlingen av gynekologisk kreft er resultat av et teamarbeid fra mange avdelinger. Fra v. leder for gynekologisk biobank, Camilla Krakstad, overlege på KK, Kathrine Woie og radiologi-professor Ingfrid Haldorsen. Marita Aarekol

Robotoperasjoner

Haukeland har de siste årene utviklet metoder for analyser av vevsprøver og bildetagning av svulstene med nye, avanserte MR- og PET-CT-maskiner før pasientene blir operert. Dette er maskiner sykehuset kunne kjøpe takket være gaver.

Slike metoder gjør at behandlingen blir mer skreddersydd og mer skånsom for den enkelte.

Pasienter med lav risiko for tilbakefall kan tilbys kirurgi med robotkirurgi og kikkhullsoperasjon, i stedet for åpne operasjoner. Dette utgjør to tredeler av pasientene med livmorkreft.

Ikke nervøs

Tordis Hareide var i denne gruppen.

– Jeg ble innlagt en mandag, operert tirsdag og onsdag kunne jeg reise hjem igjen. Mer behandling var ikke nødvendig. Nå går jeg bare til kontroll hver tredje måned på sykehuset på Stord, sier hun.

Og hun er ikke nervøs før hver kontroll.

– Nei, nå stoler jeg på at kreften er vekke, sier hun.

Fakta Livmor- og livmorhalskreft LIVMORKREFT: I 2017 var det 702 kvinner som fikk livmorkreft i Norge. Risikoen for å få denne kreftformen øker med alderen. De fleste kvinner som rammes er over 60 år. Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 84 prosent som fortsatt lever. Hvis sykdommen oppdages tidlig, er det over 95 prosent som lever etter fem år. LIVMORHALSKREFT: I 2017 fikk 316 kvinner livmorhalskreft. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 45 år. Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 81 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Hvis sykdommen oppdages tidlig er det over 90 prosent som er i live etter fem år. Kilde: Kreftregisteret

Reduserer seinskadene

De presise analysene før inngrepene gjør også at færre får fjernet lymfeknuter. Det reduserer seinskadene betraktelig.

Fjerning av lymfeknuter kan føre til kronisk væskeansamling i for eksempel bena.

– Vi har nå så avansert bildeutstyr at vi vet mye mer om svulsten før vi opererer, sier Ingfrid Haldorsen. Hun er professor i radiologi og leder for Mohn Visualiseringssenter (MMIV) ved Radiologisk avdeling på Haukeland.

Alle bidrar til forskning

Haukeland mottar cirka 100 nye pasienter årlig med livmor- eller livmorhalskreft.

Alle disse blir spurt om de vil bli forsket på av sykehusets forskningsgruppe for gynekologisk kreft. Gruppen ledes av professor Camilla Krakstad.

– 98 prosent sier ja til å bidra. Det har gitt oss et fantastisk innsamlet materiale fra kvinner i alle aldre og alle samfunnslag. Resultatet av forskningen er tatt inn i den behandlingen vi tilbyr og bidrar til at vi kan tilpasse behandlingen for hver enkelt, sier Krakstad.

Minst mulig skade

Både hun og Haldorsen berømmer Tordis og de andre pasientene som bidrar til denne forskningen.

– Dette kommer både dagens og fremtidens pasienter til gode, sier Haldorsen.

– Og kreftoverlevere blir det stadig flere av. Da er det viktig å gjøre minst mulig skade når vi behandler dem, slik at de får et godt liv etterpå, sier Krakstad.

– Sjekk deg!

Selv var Tordis Hareide veldig spent på robotoperasjonen hun skulle ha.

– Jeg hadde aldri hørt om det, men det gikk så fint. Jeg var ikke skeptisk.

Og hun har en klar oppfordring til andre kvinner som opplever samme symptomer som henne selv:

– Gå til lege med en gang og sjekk deg.