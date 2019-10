– Hun forsøkte å virke overrasket

Den første politipatruljen som kom til høyblokken i Fyllingsdalen mener moren til den drapstiltalte 22-åringen var irritert og forsøkte å fremstå overrasket.

I LEILIGHETEN: Flasken som ble funnet på den hvite kommoden på soverommet ble brukt til å slå 21 år gamle Sebastian Seterås, ifølge politiet. Polititiet

21 år gamle Sebastian Seterås ble funnet død utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen 23. april i fjor.

I rettssaken mot den drapstiltalte mannen og hans mor i Bergen tingrett, har kameraten innrømmet å ha utsatt Seterås for grov vold og for å ha kastet ham over rekkverket fra syvende etasje.

Klokken 04.33 var første politipatrulje på stedet. Tirsdag forklarte politiet seg i retten om møtet med drapstiltalte og moren morgenen 23. april i fjor.

7. ETASJE: 21 år gamle Sebastian Seterås skal ha blitt kastet over dette rekkverket i syvende etasje fra høyblokken i Fyllingsdalen. ELIAS DAHLEN (arkiv)

– Jeg føler meg skyldig

Politibetjent Kristine Berg Greve-Ellefsen, som sammen med sin kollega var første patrulje på stedet, fortalte i retten at hun møtte den drapstiltalte mannen utenfor høyblokken kort tid etter at de var fremme på stedet.

– Han gråt og var lei seg. Vi prøvde å roe ham. Han sa at kameraten hadde hoppet og at han hadde prøvd å holde ham igjen.

– På et tidspunkt sa han at vi bare kunne skylde på ham, sa Greve-Ellefsen.

Nede ved inngangspartiet til høyblokken startet politiet lydopptaket som ble spilt av i retten. I opptaket kan man høre drapstiltalte gråte og fortelle om kameraten som hadde hoppet fra 7. etasje.

– Vi var så godt som bestevenner for faen. Jeg føler meg skyldig.

I opptaket hører man drapstiltalte snakke usammenhengende om pengegjeld.

– Jeg forstår ikke hva meningen med noe er visst min bestevenn hopper ut fra 7. etasje på grunn av småpenger. Jeg føler det er jeg som har fått ham til å hoppe.

I opptaket hører man politibetjentene forsøke å roe ned drapstiltalte.

Møtte moren i leiligheten

Også politibetjent Bjørn Vidar Mentzoni fortalte retten om det første som møtte patruljen i Fyllingsdalen. Han sa han først hadde inntrykk av at det var snakk om en som hadde hoppet.

– Men jeg tenkte at vi må opp i leiligheten for se.

Politibetjentene gikk opp i leiligheten. Der møtte de moren til den drapstiltalte 22-åringen.

I RETTEN: Bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen og aktor Benedicte Hordnes i retten denne uken. TUVA ÅSERUD

– Forsøkte å virke overrasket

Politibetjentene både filmet og tok lydopptak i det de gikk inn i leiligheten.

– Der møter vi moren som sitter i en krok i stuen, sa Greve-Ellefsen.

Moren har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen. Hun har også nektet å forklare seg i retten.

I opptaket som ble spilt av i retten kan man høre moren spørre politiet om hva som skjer.

– Det kommer vi til, svarte politiet.

– Etter en stund sa jeg at Sebastian lå død på utsiden, sa Greve-Ellefsen.

– Hun sa «Nei. Nei.». Hun ble litt stum. Hun forsøkte å virke overrasket, var den oppfatningen jeg fikk.

DREPT: 21 år gamle Sebastian Seterås ble drept i Fyllingsdalen natt til 23. april i fjor. Privat

Ifølge politibetjenten ønsket moren at politiet skulle dra fra leiligheten.

– Hun ble mer og mer irritert. Jeg bad om forståelse for at vi måtte gjøre jobben vår, men det virket ikke som hun forsto det.

I den ene lydopptaket som ble spilt av i retten kan man høre moren si til politiet at de ikke hadde vært slåssing i leiligheten.

Den drapstiltalte 22-åringen har imidlertid tidligere forklart i retten at han utsatte kameraten for grov vold i leiligheten.

Rettssaken avsluttes onsdag med prosedyrer.