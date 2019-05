Ny fest for neste års russ i kveld: – Alt er utsolgt. Jeg tror det vil gå fint for seg.

ORDENSMAKTEN: Like over klokken 21 fredag kom politiet til russefesten på Fanatorget. - Jeg er litt nervøs, for jeg vil ikke at dette skal bli slik som det har vært i sentrum. Politiet har allerede snakket med oss, og noen har fått beskjed om å dra herfra fordi de har vært for fulle, sier Lars Sløveren fra russebussen som er med på å arrangere festen. FOTO: Bård Bøe