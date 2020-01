Synes du det har vært lite sol i år? Det har du helt rett i.

Hittil i januar er det bare målt 3,3 soltimer på Flesland.

SOL: Onsdag kan det bli like mye sol som hittil i januar. Foto: Bård Bøe

– Det er lite skyer, slik at det er sjanse for tre-fire-fem soltimer i Bergen. Dermed kan det bli minst like mange soltimer i dag som det har vært så langt i januar, sier Geir Ottar Fagerlid.

Han er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen til BT onsdag morgen.

Siden 1. desember til og med 21. januar har det vært fem soltimer i Bergen. Det viser målinger gjort på værstasjonen til Norsk klimasenter på Flesland.

I 15-tiden onsdag ligger antall soltimer på 3,7 timer. Den klart mest solrike dagen med klar margin.

ENDELIG: Siden 1. desember og frem til onsdag har det bare vært registrert fem soltimer i Bergen. Foto: Reidun Drægebø

Mer regn i sikte

Meteorologen forteller videre at vanligvis ligger antallet soltimer for hele januar måned et sted mellom 25 og 50 timer.

Dermed er det åtte dager igjen til å forandre på den solfattige statistikken.

Men allerede seint onsdag kveld skal det begynne å dryppe igjen. Og mer skal det bli.

– Fra natt til torsdag til natt til fredag er det ventet 50 til 70 millimeter nedbør lokalt på Vestlandet sør for Stad. Den største mengden kommer etter midnatt, sier Fagerlid.

TALLENES TALE: Oversikten viser soltimer så langt i januar. Foto: Meteorologene

Midt på dagen torsdag og utover ettermiddagen vil nedbøren være på sitt mest intense. Og værtypen i dagene fremover vil være skyet med litt regn hver dag.

– Det er få lyspunkter i langtidsvarselet, slår meteorologen fast.

Lørdag og søndag er det ventet sønnavind og nedbør. På kysten blir det kuling.

FAREVARSEL: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Norge for torsdag og fredag. Foto: Meteorologene

– Det er lite nedbør og mildt i fjellet, men det blir minusgrader i fjellet i slutten av uken, sier Fagerlid.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Norge for torsdag og fredag. Det kan gi svært dårlig sikt, så oppfordringen er å være forsiktig dersom man skal over fjellet.

Den kjølige temperaturen onsdag med 2,2 plussgrader på Florida i Bergen er forbigående. Torsdag øker temperaturen igjen til åtte grader.

– Det har vært unormalt mildt og fuktig i januar, sier meteorologen.

Full blomstring

BLOMSTRER: Krysantemumene til Berit Wollan har blomstret siden desember, forteller hun. Foto: Tor Høvik

Det har også Berit Wollan fått merke. Ute på verandaen hennes i Krohnegården har krysantemumene blomstret i én måned.

– Jeg pleier å kaste plantene om høsten, men så oppdaget jeg at det var knopper på dem i oktober. Og de har vært enda flottere enn de er nå, forsikrer Wollan.

– Har du gjort noe spesielt med plantene?

– Nei, de har stått ute og jeg har klippet dem ned. Nå har de stått i blomst siden midten av desember, sier hun.

Det overrasker ikke førsteamanuensis Heidi Lie Andersen ved Universitetet i Bergen. Hun er ansatt ved Arboretet og Botanisk hage på Milde.

– Den uvanlig milde vinteren, gjør plantene forvirret. Plantene tror at våren kommer. Krysantemumen ville dødd hvis det kom frost og ordentlig kulde, forklarer planteeksperten.

Andersen forteller at noen planter påvirkes av temperaturen, mens andre er avhengige av sol og daglengde.

– Påskeliljer og krokus kommer for eksempel opp når daglengden blir lenger, sier botanikeren.

