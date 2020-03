Usikker på om du må i karantene? Her er reglene.

Her får du svar på alt du trenger å vite.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Gunnar Ramstad ble satt i karantene etter en tur til Italia. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

BT presiserer 13.03. klokken 12.30: I en tidligere versjon av denne saken sto det at også husstandsmedlemmer til personer som har vært på reise i utlandet skal i hjemmekarantene. Dette meldte Folkhelseinstituttet (FHI) på sine nettsider fredag morgen. Noen timer senere presiserer FHI derimot at det kun er de som har vært på reise som må i karantene. Rådene er imidlertid under oppdatering. Helsedirektoratet og FHI skal ha en pressekonferanse klokken 15.

Torsdag 12. mars klokken 18 ble nye korona-tiltak satt i verk.

Her er en oversikt over reglene du trenger å vite om karantene.

Hvem skal i karantene?

Først og fremst: Om du mistenker at du kan være smittet, eller er bekreftet smittet, skal du i hjemmekarantene.

Du skal også være i karantene om du er bekreftet syk, men ikke trenger innleggelse på sykehus.

Les også Nye endringer i regjeringen

Om nær familie eller andre du har vert i kontakt med er smittet, skal du i karantene.

Isolasjon og karantene, hva er forskjellen?

Om du er i hjemmeisolering skal du ikke ha kontakt med fra andre menneske, også de du bor sammen med.

Det gjelder alle som er mistenkt eller bekreftet smitte. Isolasjonen gjelder helt til lege har friskmeldt deg.

I karantene kan du ha kontakt med de du bor sammen med, men ikke flere enn det.

Les også Kraftig rentekutt og tiltakspakke fra Norges Bank

Dette gjelder for alle som har hatt kontakt med syke, men ikke selv er syke. Karantenen skal vare i 14 dager siden sist kontakt.

Når du er i karantene skal du ikke være i kontakt med andre.

Les også Christina er avhengig av at folk handler klær. Nå er det krisestemning i lokalt næringsliv.

Dette betyr at du ikke skal gå på jobb, unngå reiser og ikke ta offentlig transport.

Du skal unngå steder der du kan komme i kontakt med andre.

Man er tillat til å gå en tur i skog og mark, men ikke mer.

Opp til fire år fengsel

Lokalt sier Bergen kommune at de som er i karantene ikke lenger vil bli testet for viruset. Dette med mindre det har behov for hjelp.

Om du bryter karantene eller isolasjon, ser kommunen det som et brudd på smittevernloven. Dette vil si at du kan straffes med bot eller fengsel i inntil to år.

Om overtredelsen fører til tap av menneskeliv eller noen blir alvorlig syke, kan du få fengsel inn til fire år. Dette er om vedtaket blir overtrådt.

Rett på sykemelding?

Nav skriver på sine sider du kan ha rett på sykepenger om en lege sier at du har, eller antar at du har smitte.

Du får også sykepenger om kommunelegen legger forbud mot at du utfører arbeid grunnet smittefare.

Du kan også få sykt barn-dager om barnet ditt sin skole eller barnehage er stengt.

Les også Slik holder brannfolk og andre viktige ansatte seg friske

Du må fortsatt ha sykemelding for å få rett på penger.

Forutsetningen for dette er at du tar kontakt med legen din, også om du er isolert i karantene. Da over mobil eller andre kommunikasjonskanaler.

Om du arbeider hjemme, unngår du sykemelding. Du kan også bruke egenmelding.

Kilder: Nav, Helsedirekoratet , Bergen kommune