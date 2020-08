Erna Solberg i podkast: Ville ikkje skrytt av naudrespirator igjen

Statsministeren seier ho ikkje ville stengt barnehagar og skule for dei yngste om ho visste det ho no veit.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Erna Solberg (H) snakkar om korona, E16 og Hordfast og om si eiga framtid i denne spesialepisoden av «Nokon må gå». Foto: Vegar Valde

Fem månader etter at ho stengde landet, gjer statsminister Erna Solberg (H) opp ein liten rekneskap over si eiga handtering av koronakrisa.

På spørsmål om kor ho synst ho bomma, seier Solberg at ho ikkje ville stengt skule og barnehage for dei yngste barna igjen.

– No veit me om ein annan måte å drive på, med kohortar og sperreband, seier Solberg, før ho kjem på ein ting til:

– Eg ville nok ikkje selt inn den andedragsventilatoren så hardt som eg gjorde på den pressekonferansen, det får eg innrømme.

Statsminister Erna Solberg (H) gjestar podkasten «Nokon må gå», saman med BT-kommentatorane Jens Kihl, Morten Myksvoll og Gerd Tjeldflåt. Foto: Vegar Valde

Vil ikkje lappe på E16

Solberg snakkar også om kva ho tenkjer om Hordfast og ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss.

Ho har tidlegare sagt det vil vere «ei ulukke for Bergen» om Hordfast ikkje blir bygd. Det står ho framleis fast ved. Men ho vil heller ikkje kompromisse på oppgraderinga av E16.

– Me lappar og lappar. I ei tid kor me veit det kjem meir ekstremvêr vil det vere nødvendig å bygge lengre tunnelar. Me har brukt mykje pengar på å lappe, seier ho.

Solberg er også innom statsbudsjettet, der ho varslar at ho ikkje finn fram sparekniven.

– Tenkte ikkje djupe tankar

«Å Vestland» handlar denne veka om Bergen som studentby. Temaet er grundig skildra i litteraturen, og Solberg har lese deler av Knausgårds «Min kamp», men kjende seg lite igjen.

– Eg dreiv med mykje anna enn å studere, og så tenkte eg vel fleire praktiske tankar enn djupe, seier ho.

Heile intervjuet høyrer du i denne vekas episode av «Nokon må gå».

