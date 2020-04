Koronapodden: Når kommer vaksinen?

Det er en global allianse for å finne en vaksine mot koronaviruset. Men det vil ta minst 18 måneder før vi har en vaksine tilgjengelig.

Rebecca Cox er virusekspert og for leder Influensasenteret i Bergen. Hun og kollegene forsker på koronautbruddet. Foto: Eirik Brekke

Forskere jobber på spreng for å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Men når kommer den? Forskningsmiljøer over hele verden forsker på koronaviruset, og gjør nye oppdaginger hver dag, hva vet vi nå som vi ikke visste for en måned siden? I dagens episode snakker vi med virusekspert Rebcca Cox, som forteller oss siste nytt om koronaviruset.

