Talsperson for familien: – Faren er trist fordi han aldri får se bryllupene til sine døtre. Kistene vil bli dekket av brudeslør, etter farens ønske.

Mandag er det begravelse for mor og tre døtre som mistet livet i brannen i Ytrebygda.

BLOMSTERHAV: Naboer, venner og berørte har tent lys og lagt ned blomster utenfor familiens bolig i Ytrebygda. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– De har gått gjennom en ekstremt vanskelig periode og lider av det store tapet de har opplevd, sier Kinda Johansen.

Hun er oppnevnt som talsperson for familien og har fått tillatelse fra familien til å dele litt om hvordan familien har det.

Faren og de to sønnene har vært svært opptatt av at deres kjære skal få den begravelsen som de fortjener.

– Faren er trist fordi han aldri får se bryllupene til sine døtre. Kistene vil bli dekket av brudeslør, etter farens ønske, sier hun.

Det er også grunnen til at faren ønsket at begravelsen skal være åpen for alle.

SORG: Rektor Siss Ragnhild Pedersen i Ytrebygda skole skriver i minneboken til den 14 år gamle jenten. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Takknemlig for støtten

Brannen brøt ut i familiens hus i Ytrebygda lørdag morgen. En mor og tre døtre på syv, ni og fjorten år mistet livet.

Dødsfallene har berørt mange, både lokalbefolkningen som delte hverdag med familien, og det kurdiske og muslimske miljøet i Bergen. Skolene der jentene gikk, har denne uken holdt minnestund.

En innsamlingsaksjon for familien har hittil gitt en million kroner.

– Familien uttrykker stor takknemlighet for støtten og kjærligheten de har blitt vist, sier Johansen.

LYS: Naboer, venner og berørte tente lys foran familiens leilighet i Ytrebygda. Foto: Eirik Brekke

Minner

Begravelsen finner sted i Loddefjord mandag. I forkant skal Bergen Moské arrangere en stor samling med begravelsesbønn. Både muslimer og ikke-muslimer er ønsket velkommen.

– Familien har vært opptatt av begravelsen er åpen for mennesker av alle slag, sier Johansen.

Talspersonen sier at faren ofte tenker på minner om ting døtrene sa og gjorde.

– Det kan være ting de sa eller måten de hoppet opp og klemte ham da han hentet dem fra skolen. Det er umulig å beskrive med ord den sorgen familien føler, sier hun.

Johansen og moskeen som arrangerer seremoniene, forventer et stort oppmøte. Moskeen låner for anledningen Haukelandshallen for seremoniene, ettersom de venter seg flere folk enn det noen moskeer i Bergen kan romme.

10. januar 2020 14:44 Oppdatert: 10. januar 2020 15:28

