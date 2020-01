Uvær herjer i fjellet: – Nå er det oppgjørets time

Skal du over fjellet i dag? Følg med på fjellovergangene her.

FREMDELES STENGT: E16 Filefjell ved Smedalen i 12-tiden fredag formiddag. Foto: Statens vegvesens webkamera

– Nå er det oppgjørets time. Nå er det statistikk som skal jevnes ut, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli ved Vervarslinga på Vestlandet.

Til nå har vi nemlig hatt uvanlig fint og tørt vær med tanke på årstiden.

For øyeblikket ligger det et stormsenter i Norskehavet som trekker inn mot Midt-Norge. Det gir medfører uvær på fjellet, i fjord- og dalstrøk.

– Og det blir dårligere utover dagen, sier meteorologen.

Det innebærer kraftig vind og mellom 30 og 50 millimeter på 24 timer.

TATT AV VINDEN: Bussen som Stig Oldeide (65) satt i, blåste av veien på Strynefjellet i natt. Foto: Stig Oldeide

Blåste av veien

En som har fått kjenne på den kraftige vinden, er Stig Oldeide (65). Natt til fredag var han passasjer på nattbussen fra Oslo til Måløy. Da de kom til Strynefjellet var det full stopp.

– Vi kom kjørende i 10–15 kilometer, og møtte vinden ved brøytestasjonen. Til slutt måtte vi stoppe fordi det ikke gikk an å se noe på grunn av snøfokk, sier Oldeide.

Han forteller at de kjørte like bak bussen som skulle til Ulsteinvik, og at også den måtte stoppe på grunn av uværet.

– Plutselig tok en vindkule tak i den første bussen, og den skled rett i autovernet på andre siden av veien. Like etterpå kom det en ny vindkule som tok bussen jeg satt i. Vi skled også rett inn i autovernet og ble stående, sier han og fortsetter:

HJELP: Begge bussene fikk god hjelp fra brøytemannskaper på Strynefjellet natt til fredag. Foto: Stig Oldeide

– Levende snømenn

– Det er store busser med to etasjer, og det ristet godt i bussen da vindkulen kom. Men alle passasjerene var rolige. Bussjåføren var også klar på at sikkerheten kom først, og sa: «Safety first. Rutetid nummer to. »

Ifølge Oldeide sto de i rundt en og en halv time på Strynefjellet., før de fikk hjelp av tre brøytebiler til å komme seg opp på veibanen igjen.

– Det var levende snømenn som løp rundt der ute og strødde sand under bussene. I tillegg kjørte den ene av dem foran oss og loset oss trygt inn i tunnelen. Da var vi berget, sier Oldeide.

Oldeide kom seg til slutt hjem til Måløy rett før klokken ti fredag.

– Bussjåførene sa at det var et av de tøffeste stedene på Strynefjellet. Det var godt å komme hjem.

STENGTE FJELLOVERGANGER: Haugastøl klokken 09.18. Foto: Statens vegvesens webkamera

Uvær stenger fjelloverganger

Fjellovergangen ble stengt like før vinden tok tak i bussene, vil ikke bli åpnet igjen fredag. Det samme gjelder flertallet av fjellovergangene mellom øst og vest. Filefjell og Hemsedalsfjellet har i perioder hatt kolonnekjøring fredag ettermiddag.

STENGT: Hardangervidda er en av fjellovergangene som er stengt. Slik ser det ut ved Dyranut på Rv 7 klokken 11.40. Foto: Webkamera Statens vegvesen

Følgende fjelloverganger er stengt ut dagen:

Riksvei 15 Strynefjellet (åpner ikke i dag)

Riksvei 13 Vikafjellet (åpner ikke i dag)

Riksvei 7 Hardangervidda (åpner ikke i dag)

Fylkesvei 50 Hol–Aurland (åpner ikke i dag)

Fylkesvei 53 Tyin–Årdal (åpner ikke i dag)

E134 Haukeli (åpner ikke i dag)

Ikke bekymret for Bergen

Bergenserne vil merke uværet utover dagen, men meteorologen er ikke mest bekymret for byen mellom de syv fjell.

– Bergen er ikke like utsatt, sier han.

I løpet av dagen kan det sludde og snø litt i bergensområdet, i form av kraftige byger, sier Fagerli.

– Det kan være ganske glatt i morgen tidlig, sier han.

Meteorologen kommer med følgende råd til de som skal over fjellet:

– Vent med å kjøre til i morgen, da blir det mye bedre vær. Sov godt, ta en god frokost og så kjør, sier han.

Neste uke er det ventet vindfullt vær og vått i hele Vestland.

– Det blir jevnt og trutt vått. Det er ikke noe fint, kaldt vær i sikte, sier han.

