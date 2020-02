Fagfolk kritisk til pålegg om hjemmekontor

Flere bedrifter setter ansatte i karantene, mens helsepersonell og lærere får reise og gå på jobb etterpå.

– Bedrifter som pålegger ansatte å holde seg hjemme, følger ikke helsemyndighetene sine anbefalinger, sier smittevernoverlege Dorthea Oma på Haukeland. Her med administrerende direktør Eivind Hansen og styreleder Svein Gjedrem. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Helse Bergen med 12.000 sykehusansatte lar sine medarbeidere gå på jobb, selv om de har vært i land med mye korona-smitte.

– Er du frisk og symptomfri, skal du leve som normalt og gå på jobb. Dette gjelder også sykehusansatte. Bedrifter som gir sine ansatte andre råd følger ikke helsemyndighetene sine anbefalinger, sier smittevernoverlege Dorthea Oma ved seksjon for pasientsikkerhet.

Fredag ble det klart at en ansatt ved Ullevål sykehus i Oslo er smittet av koronaviruset. Lørdag meldte sykehuset at ytterligere to ansatte var smittet. Over 50 ansatte skal være satt i karantene.

Den første ansatte som ble smittet har nylig vært på ferie i Nord-Italia.

– Vi følger rådene fra UD og Folkehelseinstituttet, sier informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Kan reise og gå på jobb etterpå

Heller ikke Bergen kommune, som med 15.000 medarbeidere er byens største arbeidsgiver, har innført regler om hjemmekontor etter reise til områder med mye korona-smitte:

– Så langt har vi valgt å følge rådene fra Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet, sier informasjonsdirektør Eva Hille.

Å følge rådene fra UD og FHI betyr at kommuneansatte kan reise og gå på jobb etterpå. For de gjelder bare rådet om å holde seg unna Hubei-provinsen i Kina, der koronaviruset startet herjingen.

Universitetet i Bergen skriver på sine nettsider at studenter og ansatte skal holde seg borte i 14 dager, dersom de kommer hjem fra reise med symptomer, ikke ellers.

Pålagt å holde seg hjemme

Hos andre arbeidsgivere blir medarbeidere pålagt å holde seg hjemme i 14 dager etter besøk i koronavirus-rammede land som Kina, Sør-Korea, Iran, Japan og Italia.

Fem ansatte i BKK er bedt om å jobbe hjemmefra etter besøk i Italia. Alle fem er friske, men må ha hjemmekontor i to uker. De får permisjon med lønn.

– Vi ønsker at de skal jobbe hjemmefra i to uker, slik at vi ikke risikerer smitte. Vi gjør dette for å være føre var, sier konserndirektør for HR og HMS i BKK, Terje Bøe, til NRK.

Også Equinor, rederiet Odfjell, samt Schibsted-konsernet har pålagt medarbeidere karantene etter reiser blant annet til Italia.

Schibsted har rundt 5000 ansatte totalt i Norge og Sverige og eier blant annet Bergens Tidende.

– Ikke i tråd med våre anbefalinger

– Er pålegget om hjemmekontor etter reiser å ta for hardt i?

Tone Bruun, overlege i Folkehelseinstituttet svarer:

– Jeg skal ikke si at det er å ta for hardt i, hvis det er uproblematisk for bedriften at medarbeiderne har hjemmekontor. Men det er ikke i tråd med våre anbefalinger, sier hun og legger til:

– Vi er mest opptatt av at folk som har vært i områder med smitte skal være oppmerksomme på eventuelle symptomer.

Ikke rett på sykepenger

Nav melder at de som blir pålagt hjemmekarantene av lege, har rett på sykepenger. Dersom personer isolerer seg uten anbefaling fra lege, vil de ikke ha rett til sykepenger eller andre ytelser fra Nav.

Når det gjelder helsepersonell er rådet fra Folkehelseinstituttet at disse skal isolere seg i 14 dager hvis de har vært i situasjoner med høy risiko for smitte.

Høyrisiko betyr at de har pleiet eller på annen måte hatt nærkontakt med koronasyke, uten å ha på seg beskyttelsesutstyr og følge smittevernregler.