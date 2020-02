Legevakten i Bergen ringes ned med spørsmål om korona

– Vi har ekstremt stor pågang av telefoner, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sykepleierne Lillian Berge og Kari Nekkøy er blant sykepleierne som svarer på 116117-telefonen på Legevakten. I midten står Marta Mjeldheim, avdelingsleder for sykepleierne. Foto: Bård Bøe

Hittil er fire personer smittet av koronaviruset i Norge, men så langt er det ikke meldt om tilfeller i Vestland. Mange er likevel usikre og lurer på om de kan være smittet. Det merkes godt på Legevakten.

– Vi har ekstremt stor pågang av telefoner. Fire sykepleiere og en lege sitter kontinuerlig og tar telefonen. Det er ingen pause. Men vi klarer likevel ikke å svare på alle telefoner innen to minutter, slik vi skal. Vi tar telefonen, men vi må be folk om å være tålmodige fordi vi må ha ordentlige samtaler med dem vi har på tråden, sier legevaktsjef Dagrunn Waag Linchausen.

Hun har ikke tall på hvor mange koronasamtaler de har besvart i dag. Nå jobbes det med å ytterlige oppbemanne legevaktsentralen, som svarer på 116117-telefonene.

– Det er stor innsatsvilje blant personalet som tar på seg både ekstravakter og doble vakter, sier Linchausen.

Testet fem

– Hva er de vanligste spørsmålene dere får på telefon?

– Folk lurer på om de kan være smittet fordi de har vært på reise. Andre har alminnelige forkjølelsessymptomer og lurer på om de kan være koronasmittet selv om de ikke har vært på reise eller har hatt kontakt med noen som har det. Da svarer vi at det mest sannsynlig er sesonginfluensa, sier Linchausen.

I starten var det bare Haukeland universitetssykehus som gjennomførte testing av koronaviruset, men etter stor pågang ble det bestemt at også Bergen legevakt skal teste. Fredag klokken 10 startet Legevakten med dette. Halvannen time seinere har de testet fem personer.

Dagrun Waag Linchausen, leder for Legevakten i Bergen, forteller om økt pågang. Foto: Bård Bøe

Blir avvist uten avtale

Legevaktsjefen understreker at alle som skal testes for korona, må ha avtale om det.

– En god del har kommet på døren for å bli testet. Det må de ikke gjøre. De må ringe først og avklare om det er grunnlag for testingen, sier Linchausen.

De som har møtt opp uanmeldt, har blitt avvist, forteller hun.

Fakta Fakta om covid-19-viruset En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med elleve millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

26. februar ble det første tilfellet av viruset i Norge bekreftet hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko.

Samme dag meldte italienske medier at en norsk student bosatt i Firenze har fått påvist smitte. 26-åringen skal ha besøkt Norge tidligere i måneden.

Folkehelseinstituttet ber norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB Les mer

Eget koronarom

Pasienter som har avtale om testing blir møtt av helsepersonell utenfor inngangsdøren, hvor de får spritet hendene sine og blir påført munnbind.

Deretter blir pasienten ført inn på et eget koronarom slik at de ikke skal smitte andre. Helsepersonellet som utfører testen kler seg i fullt smittevernutstyr med munnbind, briller, visir og smittefrakk. Testingen foregår ved at en vattpinne sveipes inn i munnhulen og nesen. Prøven sendes så til laboratoriet på Haukeland.

Foreløpig er det ikke lang ventetid for å bli testet. Legevakten planlegger å fortsette testingen gjennom helgen.

– Vi klarer å teste alle som skal testes i dag. Men dette bildet kan forandre seg, sier Linchausen.

Bergen kommune har kalt inn til pressekonferanse klokken 13.30, hvor de sammen med Haukeland universitetssjukehus og Legevakten vil redegjøre for situasjonen.

Les også Marianne er i risikogruppen: – Jeg tar ikke bussen

Egen informasjonstelefon

Torsdag opplevde medisinsk nødtelefon 113 så stor pågang med spørsmål om korona at folk med alvorlige sykdommer ikke kom gjennom. Derfor har Helsedirektoratet opprettet en egen informasjonstelefon (815 55 015).

For mange som blir smittet av koronaviruset, vil det bare resultere i en luftveisinfeksjon som går over på en liten uke. For andre kan det bli langt verre. Marianne Sundvor (51) tilhører to risikogrupper og holder seg derfor unna bussen i frykt for smitte.

Haukeland universitetssjukehus har beredskapsplanene klare. Hvis utbruddet blir stort har Bergen kommune varslet at det kan bli aktuelt å stenge skoler og barnehager.

116117 er telefonnummeret du skal ringe hvis du har vært i smitteområder og har symptomer på luftveisinfeksjon. Foto: Bård Bøe