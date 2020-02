Brann i bolig i Måløy

Brannen i en bolig i Måløy der det er flere boenheter er slukket, opplyser politiet.

Etter det politiet har oversikt over nå skal alle ha kommet seg ut av boligen. Det skal være noen som har pustet inn røyk, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet ble varslet om brannen klokken 10.57 onsdag fomiddag og nødetatene rykket ut til boligen.

Klokken 11.14 blir det meldt om at det er kontroll på brannen.

Vakleder Siv Sørstrand ved Alarmsentralen i Florø sier at to av de tre personene som befant seg inne i den to etasjes boligen skal ha pustet inn røyk. Disse personene blir tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet.

– Det var kraftig røykutvikling og røykdykkere er inne i boligen og jobber nå, sier Sørstrand til BT.

Politiet melder at brannen er slukket. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og politiet vil forsøke å gjøre undersøkelser på stedet etter hvert.



– Det bodde tre personer i huset, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i politiet.