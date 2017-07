Kjøreledningen på Bergensbanen har en spenning på 16.000 volt.

Klokken 15.30 fredag opplyser Helse Bergem om at tilstanden for arbeideren som kom i kontakt med en strømledning på Hallingskeid i går fortsatt er alvorlig.

Mannen (28), som arbeidet med å bygge et snøoverbygg på Bergensbanen ved Hallingskeid togstasjon, skal ha jobbet for entreprenørselskapet Mesta.

Kan få støt uten direkte kontakt

Kjetil Bakke, Medievakt i Bane Nor, opplyste BT torsdag kveld om at kjøreledningen, som mannen kom i kontakt med, er så stor og kraftig at man ikke nødvendigvis trenger å være i direkte kontakt med den for å få støt.

– Det holder å komme for nærme. Da kan det skje et strømoverslag, sier han.

Kjøreledningen har en spenning på 16.000 volt.