Politiet har en teori om hva som kan ha skjedd.

Torsdag formiddag fortsatte politiet søket etter en kvinne i 60-årene som er savnet. Søket er nå konsentrert om Tellnes-området i Fjell kommune.

– Bruker å gå tur her

Familien til kvinnen tok kontakt med politiet onsdag kveld, og det pågikk søk i området rundt huset hennes i Sund kommune i natt. Politiet vet ikke når hun sist ble sett, men vet at hun kjøpte en bussbillett onsdag kveld fra Klokkarvik til Skogsskiftet. Dette er et område hun visstnok bruker å gå tur i.

BÅRD BØE

– Mobilen hennes er sist blitt brukt i Tellnes-området. Teorien vi jobber ut fra nå er at kvinnen har gått tur for å ta bilder, og at noe har skjedd med henne – enten en ulykke eller sykdom, sier innsatsleder Casper Kaland.

Fått inn mange tips

Han sier det søkes med alle tilgjengelige ressurser: fra Røde Kors, Redningshunder, Redningsselskapet, helikopter, politi, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret. I tillegg er 26 frivillige personer med i søket.

Politiet har ifølge Kaland fått inn mange tips. Men de oppfordrer fortsatt de som vet noe om å ta kontakt på 02800.