SV-landsmøtet direkte

Audun Lysbakken vil ha en egen boligminister i en fremtidig rødgrønn regjering. Foto: NTB.

SVs partileder mener en framtidig rødgrønn regjering bør ha en egen boligminister.

– SVs plan er at en slik boligminister skal få ansvar for en storstilt utbygging av leie-til-eie-boliger. Som i Danmark vil vi innføre allmenne boliger. Et trygt alternativ for de som ikke kan eller vil kjøpe, med langtidskontrakt og stor råderett over boligen, sa Lysbakken i sin åpningstale til SVs landsmøte.

– Vi skal ha en nasjonal boligplan for å sørge for at det bygges nok og riktig. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i, sa han.