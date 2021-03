Råkjøring ble fanget på video: – Utsetter seg selv og andre for livsfare

Motorsyklisten må ha kjørt i 140 km/t, sier bilisten som fanget villmannskjøringen på video. Politiet er ofte maktesløse.

En mann fra Os forteller at han var på vei hjem og at han kom kjørende gjennom Fløyfjelltunnelen mot Danmarks plass da motorsyklisten suste forbi ham torsdag.

Hendelsen er fanget opp på et fastmontert kamera i bilen.

– Det var utrolig skummelt. Dersom noen hadde byttet fil, ville ikke motorsyklisten hatt sjans til å svinge unna.

Mannen sier at han selv kjørte i 80 kilometer i timen, som er fartsgrensen på stedet.

Han mener at motorsykkelen må ha hatt en en fart på rundt 140 km/t.

– Jeg har vært borti stygge forbikjøringer før, men ikke råkjøring på denne måten. Dette var helt uforsvarlig, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Politiet gremmes

Atle Heradstveit er leder av trafikkseksjonen i bergenspolitiet. Han sier han gremmes av råkjøringen.

– Slike mennesker utsetter seg selv og andre for livsfare. Det er «tussekjøring» og ikke noe vi vil ha på veiene, sier Heradstveit.

Det er fotobokser i Fløyfjelltunnelen. Mens boksene fanger opp bilister som er for harde på gasspedalen, egner de seg ikke like godt for å ta motorsyklister som råkjører.

– Motorsyklister som dette vil vi ha bort fra trafikken. Men ofte er det utfordrende. Motorsyklene har skiltet bak. Hjelm og utstyr gjør det vanskelig å si hvem som faktisk kjørte, sier Heradstveit.

Mannen fra Os har delt videoen både med BT og politiet. Politiet vil nå se om det er mulig å identifisere motorsyklisten.

– Meld fra

Heradstveit i politiet oppfordrer trafikanter om å melde fra hvis de ser liknende ting.

– Kanskje er det en patrulje i nærheten som kan stanse motorsyklisten, sier han.

Men selv når politiet har fått øye på motorsyklister som dundrer av gårde på denne måten, hender det at de må gi opp jakten.

– Noen er så risikovillige at politiet ikke kan forfølge dem, sier Heradstveit.

Våren er i anmarsj. Tørr asfalt gjør at mange vil ut for å teste hestekreftene.

Politiet ber innstendig om at motorsyklistene tar det med ro.

– Du må alltid vurdere risikoen. Ved høye hastigheter er det små marginer fra å omkomme, sier Atle Heradstveit.