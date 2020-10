Følg fremleggelsen av bybudsjettet direkte

Klimaetaten oppbemannes

Byråd Eline Aresdatter Haakestad kan hente fem nye ansatte til Klimaetaten neste år. Foto: Rune Sævig (arkiv)

De syv ansatte i Bergen kommunes nyetablerte klimaetat får selskap av rundt fem nye kolleger neste år, takket være en budsjettøkning på seks millioner kroner.

– Å styrke klimaetaten er nødvendig for å øke kompetansen i kommunen, få på plass flere og effektive klimatiltak, og få mest mulig kutt i klimagassutslippene igjen for pengene, uttaler Eline A. Haakestad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Ifølge beregninger i bybudsjettet, kan Bergen kommune ikke nå målet om å bli en fossilfri by innen 2030 uten flere tiltak.

– Det viser at utslippene i Bergen ikke går fort nok ned og at tempoet må opp. Det er viktig at velgerne og politikerne forstår realitetene: Det er ikke bare enkelt å kutte utslipp, det må tas aktive grep, uttaler Haakestad.