Åsane: Ung kvinne funnet død og en ung mann sendt til sykehus

En ung kvinne er funnet død og en ung mann i samme leilighet er sendt til sykehus natt til søndag. Begge er i 20-årene, opplyser politiet.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det var tre politibiler på adressen i Åsane i 01.20-tiden natt til søndag. Foto: Jannica Luoto

Politi og ambulanse rykket klokken 23.30 natt til søndag ut til en adresse i Åsane.

Det fant de en person som fremsto som livløs og en person død.

Det er en ung mann og en ung kvinne som er funnet, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i en pressemelding i natt. Kvinnen ble erklært død på stedet.

– De nærmeste pårørende til kvinnen har blitt varslet. Begge er i 20-årene, sier Dahl-Michelsen til BT klokken 03.00.

– Mistenkelig dødsfall

– Personen som er i live var bevisst, men trengte helsehjelp og ble kjørt til sykehus. Politiet er i en varslingsfase som gjør at vi ikke kan gå ut med flere personopplysninger, sier politiets innsatsleder på stedet, Tom Johannessen, til BT.

Han understreker at politiet foreløpig ikke har holdepunkter for å mene at noe kriminelt har skjedd. De etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall.

Politiets innsatsleder, Tom Johannessen, bekrefter at en person er funnet død. Foto: Jannica Luoto

Politiet gjennomfører natt til søndag tekniske undersøkelser på stedet. De har vært i kontakt med personen som er i live, men har ikke hatt inngående avhør. Politiet ønsker nå å snakke med naboer.

– Dette er et hus med flere leiligheter over mange plan, hvor det er ulike typer husholdninger. Det var kun disse to i den aktuelle leiligheten da politiet ankom. Vi har ikke grunn til å tro at det bor andre folk i leiligheten enn disse to personene, sier innsatsleder.

– Er i en tidlig fase

Politiet ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvilke type skader de to personene hadde da nødetatene ankom.

– Vi jobber med å få kontroll på detaljene i saken, men akkurat nå er vi i en tidlig fase, sier Johannessen.

Bakgrunnen for utrykningen var en bekymringsmelding fra familien til vedkommende som bodde på adressen.