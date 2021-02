Det blir bitende kaldt. Men har vi sjans til å slå rekorden?

Knallblå himmel og isende kulde så langt øyet kan se. Dette er februarrekorden det skal holde hardt å slå.

Det er drømmeforhold for alle som er glad i snø. Og det kalde vinterværet skal fortsette. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Det kan passere 15 minusgrader enkelte steder i Bergen, sier Geir Ottar Fagerlid, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Litt påfyll av snø kan det bli enkelte steder mandag kveld og tirsdag morgen.

Bortsett fra det blir det sol, sol og enda mer sol både denne uken og trolig godt ut i neste uke.

Kaldeste februarmåling ved den offisielle målestasjonen på Florida er minus 13,4 grader. Den rekorden ble satt 5. februar 2001.

– Vi skal jobbe godt

Om det blir ny rekord nå, er Fagerlid tvilsom til.

– Jeg tror at vi skal jobbe godt for å komme under ti minusgrader på Florida. Målestasjonen ligger nært vann, og da blir det ikke de laveste temperaturene, sier statsmeteorologen.

Det blir gode skiforhold i lang, lang tid fremover. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

En BT-leser i Steinsviken melder at han målte 16,5 minusgrader mandag morgen. Det var det kaldeste han hadde målt noensinne.

Fagerlid på Meteorologisk institutt sier at slike temperaturer kan komme i enkelte «kuldehull» i nærheten av Bergen sentrum.

– Vi får en pekepinn på hvor kaldt det blir natt til onsdag. Det ser ut til å bli kaldest da og natt til torsdag, sier han.

25 minus på fjellet

Også StormGeo melder om at det isende kalde vinterværet skal holde seg lenge. Kalde, østlige vinder skaper skikkelig vinterstemning også i neste uke.

I indre strøk og på fjellet kan det bli ned mot 25 kuldegrader.

Så spørs det om rekorder vil falle. Januarrekorden i Bergen er minus 16,3 grader fra 1987, som vi ikke var i nærheten av å slå.

Februarrekorden er altså minus 13,4 grader, mens rekorden for mars er minus 12 (2018).

Statsmeteorolog Fagerlid er, i likhet med svært mange barn og andre lekne, glad for snøen som har falt. Men av en litt annen årsak.

– Snøen vil dempe telen i bakken, sier Geir Ottar Fagerlid.