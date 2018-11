Bistandsadvokat Beate Hamre la ned påstand om erstatning til 7 av de 17 jentene som skal ha blitt seksuelt trakassert av en mann i 40-årene.

Mandag måtte en mann i 40-årene møte i Bergen tingrett tiltalt for seksuelle tilnærmelser mot flere mindreårige jenter.

I alt er det 17 fornærmede i saken. 16 av dem var mindreårige da episodene skjedde. Mannen skal ha henvendt seg til jentene på ulikt vis, og krenket dem, blant annet ved å si at de var søte og sexy og i noen tilfeller tatt dem på låret.

Mannen erkjente ikke straffskyld da saken startet.

Etter at de fornærmede hadde gitt sin forklaring, ga tiltalte sin forklaring i Bergen tingrett torsdag.

Han forklarte at han har brukt et pseudonym om seg selv og levd ut ifra dette.

– Jeg har hatt et stort begjær om å være den ungdommen jeg aldri fikk være. Jeg har gjort mange dumme ting, men jeg har trodd at jeg er yngre enn den jeg er og har levd dette fullt ut. Når alt kommer til alt er det dette alt bunner i. Jeg vil ingen noe vondt, jeg vil bare få folk til å smile og le, forklarte den tiltalte.

– Jeg bagatelliserer ikke

Advokat Steinar Mortiz-Andersen er tiltaltes forsvarer. På hans spørsmål om tiltalte har ment å trakassere de fornærmede svarte han:

– Jeg føler vel at jeg har sagt ting som kan føles dumt, men jeg har også vært kjempehyggelig med alle jeg har møtt. Jeg har ikke ment noe annet enn å gi komplimenter. Jeg har ikke ment å gjøre disse jentene lei seg.

Høsten 2016 ble mannen varetektsfengselet, men seinere løslatt.

Parallelt etterforsket politiet saken og fant flere alvorlige tilfeller av krenkelser og forfølgelser.

Bistandsadvokat Beate Hamre spurte tiltalte om han bagatelliserer hendelsene.

– Jeg bagatelliserer ikke, men jeg synes flere har spunnet saken ganske mange hakk opp i retten.

Ørjan Deisz

To år og to måneders ubetinget fengsel

Statsadvokaten i Hordaland har også tiltalt mannen for å være i besittelse av store mengder bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Først ble mannen tiltalt for å ha lastet ned og oppbevart rundt 2100 ulovlige bilder. Seinere, etter en ny ransakelse, fant politiet over 3500 bilder på mannens mobiltelefon og datamaskin. Til sammen har mannen altså oppbevart 5569 bilder.

I tillegg tiltales mannen for å ha forfulgt sin tidligere kjæreste. Etter at kvinnen gjorde det slutt, oppsøkte han henne hjemme, på arbeidsplassen, på trening og på bussen. Han skal også ha ringt henne flere ganger daglig.

Politiadvokat Elisabth Bru la ned påstand om to år og to måneders ubetinget fengsel. I tillegg la Bru også ned påstand om å betale saksomkostninger samt inndragelse av to datamaskiner og to mobiler som er brukt i straffbare handlinger.

– Det foreligger ingen formildende omstendigheter her. Den tiltalte har ikke erkjent straffskyld for noen av forholdene, han har opprettholdt sin atferd og hele tiden skapt nye saker og enda mer arbeid slik at man har måttet fortsette etterforskningen. Det har vært et omfattende materiale å gå igjennom, da tiltalte har vært i kontakt med mange jenter, sier Bru i sin prosedyre.

Ørjan Deisz

– Denne type handlinger er alvorlige

Forsvarsadvokat Beate Hamre fremmet krav om ulik erstatning for syv av jentene.

– Denne type handlinger er alvorlig, og det tilsier at det kan utmåles erstatning. En rekke momenter er felles for de syv fornærmede. Det er snakk om unge jenter som alle har vært i en sårbar fase, hvor de ikke ennå har utviklet seg. Samtlige fikk spørsmål om hvorfor de ikke avviste ham, og det var påfallende hvor like svarene har vært. De har syntes det har vært ubehagelig, de har ikke villet såre eller være uhøflig mot tiltalte. Derfor turde de ikke å sette grenser, sier Hamre.

La ned påstand om frifinnelse

Forsvarer Steinar Mortiz-Andersen var ikke enig i aktors eller bistandsadvokatens påstand.

– Aktor har bedt om to år og to måneder ubetinget fengsel. Jeg tenker annerledes. Den tiltalte er ikke tidligere straffedømt, han har ikke hatt noe utnyttelsesperspektiv når han har kontaktet jentene. Det har ikke på noen punkter fremkommet at tiltalte har prøvd å ta på bryst, i skritt eller på huden til noen av de fornærmede. Det underbygger at han ikke har vært grenseoverskridende og at han har forklart seg troverdig, sier Moritz-Andersen.

Forsvarer la med dette ned påstand om frifinnelse for forholdene i tiltalebeslutningen, frifinnelse for krav om erstatning samt kravet om saksomkostninger og inndragelse av de to datamaskinene og mobilene.