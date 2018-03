Eventyrlige forhold bidro til en drømmeavslutning på vinterferien for bergensere som la turen til Totland søndag.

Sol og nysnø fikk bergensere til å valfarte til skiløypene på Totland søndag.

Små og store utnyttet det som for mange ble en perfekt avslutning på vinterferien.

– Jeg har nettopp flyttet hit fra Stavanger. Helt konge at det kun er 20 minutter å kjøre til «vinterland». Jeg får helt Hemsedal-feeling, sier Birgitte Møgster.

Høyfjellsstemning

Hun har tatt turen sammen med en vennegjeng fra Bergen. De er alle tydelig imponerte over de flotte forholdene på Totland.

– Da vi kom var det sol, og det ble skikkelig høyfjellsstemning. Hadde det bare vært sånn i Bergen alltid, sier Johanna Haraldsdottir og smiler.

Vennegjengen anslår at det nå ligger rundt en halv meter med snø i løypene etter at det kom et nytt påfyll lørdag.

I skibakkene hadde mange barnefamilier slått seg ned og tatt en matpause med tradisjonell «turkost» bestående av pølser, kakao, appelsin og kvikk-lunsj.

Eirik Brekke

Kaos på parkeringen

Søndag var imidlertid utfarten i området så stor at det ble meldt om kaos på grunn av feilparkering ved parkeringsplassen.

Både bymiljøetaten og politiet rykket ut til stedet, der trafikkproblemene etter hvert løste seg opp.

– Det kunne jo kanskje vært en idé å sette opp et webkamera, slik at man kan se hvordan situasjonen er før man drar opp, sier Birgitte Møgster.

Eirik Brekke

For første gang

Fire år gamle Sara Støle var på Totland for første gang sammen med mamma Catherine Støle.

– Vi har gått en lang skitur opp mot Totlandsfjellet. Jeg trodde Sara skulle bli sliten, men hun ville bare renne mer, forteller mamma Støle.

Eirik Brekke

I en av akebakkene kom de over en snøhule som datteren raskt tok til å utforske.

– Den var jo veldig flott, nesten som en iglo, sier Støle.

Mye snø og kuldebølge fra Sibir har så langt bidratt til en drømmevinter for alle skiglade bergensere.

Ifølge langtidsvarselet på Yr.no meldes det oppholdsvær og kjølig med et par plussgrader utover i neste uke.

Dermed er det lite som tyder på at snøen vil forsvinne med det første.