Samtidig gjøres det kraftige kutt i Politidirektoratet. – Dette er en god nyhet for Vestlandet.

Regjeringen har besluttet å gi penger til 17 nye politistillinger i Vest politidistrikt. Budsjettene økes med over 66 millioner kroner. Det viser ferske tall som BT har fått tilgang til.

Samtidig gjøres kraftige kutt i Politidirektoratet i Oslo (POD).

Politifolk skal ut av kontorene

– Dette er en god nyhet for Vestlandet. Vi vil ha flere politifolk ut av kontorene og inn i politibilene, sier Peter Frølich (H), medlem av justiskomiteen på Stortinget.

– Er 17 ekstra stillinger nok?

– Det er trenden som er viktig. Vi har økt antall politifolk i vest over flere år, sier Frølich.

Når snart målet

Han sier regjeringen nå nærmer seg målet om to politifolk per 1000 innbyggere.

– Politikerne har kaklet hull i hodet på folk om dette «to på tusen-målet» i flere år. Når er det faktisk i ferd med å skje, sier Høyre-politikeren.

Han tror målet er nådd på landsbasis om få måneder.

Bård Bøe (arkiv)

Samtidig som budsjettene øker for Vest politidistrikt, tas pengene fra Politidirektoratet i Oslo.

De får over 26 millioner kroner i kutt, som betyr nesten ti prosent av midlene de har i dag.

– Hvorfor gjøres dette?

– Det har vært for stor kanalisering av midler inn ditt, på grunn av politireformen. Nå ønsker vi å omdirigere midlene ut i distriktene, sier Frølich.

Han forsvarer at POD har fått ekstra midler igjennom flere år.

– Politidirektoratet blir ofte utpekt som syndebukk for alt som er galt i politiet. Skal du gjennomførte en stor reform, må det styres fra et sted. Men nå mener vi at pengene skal tilbake til det operative politiet.

Gladnyhet for politimesteren

Nyheten kom som en overraskelse på politimesteren i Vest distrikt, Kaare Songstad.

– Vi har ikke fått noe endelig beskjed om tildeling av nye stillinger. Hvis det er slik at vi får tildelt 17 nye stillinger er dette selvsagt positivt for oss. Vest politidistrikt har lavest politidekning i landet, og vi har dermed stort behov for flere i jobb, uttaler han i en e-post til BT.