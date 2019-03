– Presset fra Frp sentralt er enormt, sier Woldseth-kritiker Eiler Macody Lund.

Litt før klokken 16 ankom den ene bystyrepolitikeren etter den andre Bergen Frps kontor i C. Sundts gate. Der kom de for å ta stilling til et mistillitsforslag mot gruppeleder Tor Woldseth. Flere av bystyrepolitikerne har gitt uttrykk for at de ikke orker mer av 66-åringens lederstil og vil ha han fjernet.

Etter det BT forstår ønsker fire av seks medlemmer i gruppestyret å fjerne Woldseth. Det er imidlertid langt fra sikkert at så skjer.

– Presset fra hovedorganisasjonen er enormt. Det tror jeg blir vanskelig for enkelte å forholde seg til, uttalte Eiler Macody Lund på vei inn til møtet.

Besøk fra Oslo

Inne i lokalene var Os-ordfører Terje Søviknes og fylkesleder Gustav Bahus allerede på plass. Like synlig var ikke generalsekretær Fredrik Färber, men etter det BT forstår deltar også han på dagens møte.

At Färber har tatt turen bare bekrefter det enorme presset som Lund påpeker. Forsøket på å fjerne Woldseth er nemlig blitt mottatt svært dårlig sentralt. Det er bare noen få måneder siden Woldseth vant kampen om førsteplassen på Bergen Frps valgliste. Ved å fjerne Woldseth nå, svekker en bare hans autoritet ytterligere før høstens valgkamp. I tillegg vil et dårlig resultat i Bergen også gå ut over Frps muligheter til å gjøre et godt fylkestingsvalg i nye Vestland.

Etter det BT forstår har ledelsen i Frp sentralt truet med at et mistillitsforslag mot Woldseth både vil få konsekvenser for den enkeltes fremtid i partiet, og bli forsøkt omgjort.

Cirka klokken 15.45 ankom hovedpersonen Tor Woldseth Frps kontorer. Alvorspreget hilste han BT med «hallaien». Egne forventninger til møtet ønsket han imidlertid ikke å være åpen om.

– Nei, det er ikke godt å si, svarte han.

Woldseths eneste støttespiller i bystyregruppen, Helge Stormoen, forsøkte seg på en aldri så liten bløff da han ankom møtet.

– Dette er et helt vanlig møte, sa han.

Etter det BT forstår kan et kompromissforslag under dagens møte bli at Stormoen overtar som gruppeleder for Woldseth ut perioden. Woldseth-kritikerne ser imidlertid aller helst at Eiler Macody Lund overtar.

Liste med kritikk

Som BT har skrevet tidligere har kritikerne til Woldseth laget en flere sider lang liste med det de mener er hans kritikkverdige handlinger de siste årene. Han kritiseres blant annet for:

DÅRLIG LEDELSE: Gruppeledere får skylden for at flere sentrale partimedlemmer har forlatt Frp. Han skal også ved flere tilfeller ha skjelt ut sine partikollegaer, og forlatt møter i sinne.

SAMARBEID: Woldseth-kritikerne mener hans lederstil ødelegger mulighetene for å få til et samarbeid på borgerlig side, og det pekes på at flere politikere i Høyre vil ha minst mulig med han å gjøre.

DÅRLIG VALGKAMP: Tor Woldseth får skylden for Frps dårlige valg sist. Spesielt trekkes det frem at han bare dager før valget la ut et bilde på Facebook der han fremstilte syriske flyktninger nærmest som «lykkejegere». Utspillet skapte sterke reaksjoner.

FRAKSJONERING: En rekke seniormedlemmer i Frp er blitt anklaget for fraksjonering i partiet, og flere har mottatt varsel om eksklusjon. Disse medlemmene støttet Woldseths kandidatur som listetopp før valget. Woldseth selv skal ha blitt satt på kopi til et av møtene deres, men nektet å dele møteinnkallelsen med de andre i Frp.

OPPFØRSEL: Et annet sentralt punkt som trekkes frem i kritikken som nå rulles ut mot Woldseth er nominasjonsmøtet til Vestland Frp for to uker siden. BT får opplyst fra flere kilder at Woldseth her skal ha skjelt ut flere delegater fra sitt eget lokallag. Utskjellingen skal ha blitt oppfattet som så grov at ledelsen i Vestland Frp ble koblet inn.

Utsatte avgjørelsen

Dramaet i Bergen Frp ble først kjent for offentligheten den 14. februar i år. Da var det innkalt til ekstraordinært gruppestyremøte med den hensikt å kaste Woldseth som leder.

Etter det BT forstår fikk imidlertid flere av forslagsstillerne kalde føtter og saken ble utsatt til 7. mars.