På bruktmarkedet smiler selgerne om kapp med solen. De vet at gjenbruk ikke gjelder for godværsdager.

Mens skifolket koser seg på fjellet, nyter de urbane sin latte i solveggen på Bergen kaffebrenneri på Møhlenpris. På plassen utenfor samles selgere og samlere til søndagsmarked.

Hver søndag, året rundt, er det noen som selger brukte ting her. Såfremt han er i Bergen, stiller Chris Liengaard med gamle radioer, aviser, kjøkkenting, lamper og sko. Blant annet. Men det er ikke hver gang været er like vennlig som denne fine marsdagen.

Britisk forbilde

– Det er en kamp mot været av og til. Noen søndager er det bare en eller to selgere, men så snart det blir fint vær og går mot vår, kommer det flere selgere og samlere, sier Liengaard og smiler mot solen.

Cathrine Krane Hansen

Han er halvt dansk, halvt britisk og helt bruktentusiast.

– Jeg startet dette markedet for fire år siden fordi jeg savnet et slikt tilbud i Bergen. Her kan alle selge det de vil unntatt mat og drikke, for vi kan jo ikke konkurrere med kaffebrenneriet. Selv kjøper jeg brukte ting i Storbritannia og andre steder og samler på mye gammelt.

I hjemlandet er det flust av slike markeder, forteller han.

– Car Boot Sale er en tradisjon i Storbritannia, alle byer har minst ett slikt marked.

– Sosialt

Blant alt det brukte han selger, er det et par slitte skisko.

– Nordmenn kjøper sjelden slikt, de vil ha nye sko. Men i Storbritannia ville de blitt solgt, der har ikke folk så god råd. Jeg vil at Norge skal bli flinkere til gjenbruk. Det er bra for miljøet.

Brukthandler Liengaard, også kjent som klovnen Frantix, legger til at bruktmarked også er veldig sosialt.

– It’s more fun than Finn.

– Bare å nyte

Ved salgsbodene kommer det stadig flere folk som kikker interessert på utvalget. Her er strikketøy, leker, barneklær, lamper og tegneserier om hver andre. Innimellom ligger det kanskje en skatt og venter.

Cathrine Krane Hansen

Et ungt par kjøper bestikk med treskaft ved én bod, mens barn kikker på bittesmå biler ved en annen.

I solveggen på Bergen kaffebrenneri er Fabio Lapponi en av flere som nyter finværet. Mens sønnen sover i vognen, surfer han på sin medbrakte pc.

Han synes det er kjekt at det er bruktmarked her, det skaper litt liv og røre. Men det er selvsagt ikke hver søndag det er så mye folk. For gjenbruk gjelder ikke for godværsdager.

– Folk klager jo ofte over været her, men det er ikke noe å gjøre med det. Det gjelder bare å nyte når det er bra, sier italienerbergenseren.

Han bor med kone og barn på Møhlenpris og passer på å komme seg ut når solen skinner.

Farevarsel

Ifølge meteorolog Lillian Bergheim hos Storm Geo var det et sjakktrekk akkurat denne søndagen. For selv om solen også skal skinne på mandag, snur været igjen på tirsdag. Da kommer det så kraftig vind at det er sendt ut et farevarsel for Vestlandet.

– Været snur ganske hardt og brutalt på tirsdag. Så blir det litt bedre onsdag, før det kommer regn torsdag. Neste helg blir det også mildere, da må man nok et stykke opp i fjellet for å finne snø og skiføre, sier Bergheim.

Cathrine Krane Hansen

– Vi kan fortsatt få noen skidager, og siden påsken er så sein i år, er det best å utnytte dem nå.

Men for noen holder det altså å kikke på gamle skisko og ukeblad fra en svunnen tid.