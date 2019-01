Rundt 20 ansatte trenger oppfølging etter barnehageulykken torsdag. – Dette preger oss alle, sier Akasia-direktøren.

I 12-tiden torsdag ble helsevesenet og politiet varslet om en ulykke i Akasia Paradis barnehage i Birkelundsbakken.

En gutt på ett år hadde falt ut av en barnevogn og blitt hengende fast med en stropp rundt halsen. Gutten ble kritisk skadet og ligger nå på Haukeland sykehus. Han var ikke bevisst da han ble tatt i ambulansen, opplyste politiet.

Fredag formiddag meldte Haukeland at guttens tilstand fremdeles er kritisk.

– Sterkt preget

Administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasia forteller at barnehagen holdet stengt fredag.

– Vi sendte ut melding til foreldrene om det i går. Vi trenger å bruke dagen i dag og helgen på å følge opp de ansatte, slik at vi kan være klare til ordinær drift fra mandag.

Fredriksen sier de ansatte er sterkt preget, og at de trenger tid på å få bearbeidet hendelsen.

– Vi må få bearbeidet dette og komme oss videre, slik at vi fremover kan ivareta de andre barna best mulig.

Alice Bratshaug

Ifølge direktøren er det rundt 100 barn i barnehagen, som har seks avdelinger og et 20-tall ansatte.

– Vi har fått støtte og gode tilbakemeldinger fra foreldrene etter at vi besluttet å holde stengt fredag.

Fredriksen sier de nå ser på om det er behov for å sette i verk strakstiltak etter ulykken.

– Vi vurderer kontinuerlig om dette skal få betydning for rutinene våre og praksisen vår. Vi går gjennom detaljene nå. Ser vi behov, setter vi i verk tiltak.

– Hvordan er denne hendelsen for deg?

– Dette preger oss alle. Våre tanker går til foreldrene.

Har beslaglagt barnevognen

Ulykken skal etterforskes av voldsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon. Der satt politiet fredag morgen i møte for å planlegge den videre etterforskningen av saken.

Avsnittsleder Sigrid Sverdrup sier til BT at veldig mye etterforskning ble gjort på stedet torsdag, og at det ikke nødvendigvis blir behov for å oppsøke barnehagen fredag.

Politiet opplyser at de har avhørt alle de ansatte i barnehagen, inkludert ledelsen. Ifølge politiet er barnevognen beslaglagt for nærmere undersøkelser.

– Vi ønsker å se om vognen er brukt på riktig måte og i hvilken tilstand vognen var i, sier politiadvokat John Lode Roscoe.

Det er også gjort tekniske undersøkelser på stedet.