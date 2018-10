Bergensområdet ble tildelt 2,85 millioner kroner i reforhandlingen av byvekstavtalen. – Vi hadde absolutt forventet mer, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap).

I 2017 inngikk Bergen kommune en byvekstavtale med staten. Avtalen innebærer at Bergen forplikter seg til flere trafikkbegrensende tiltak.

Staten bidrar til gjengjeld med 50 prosent av finansieringen til de store samferdselsprosjektene i kommunen, som Bybanen, sykkelveier og bilveier.

Avtalen ble reforhandlet med staten i dag, og tanken var at flere omegnskommuner skulle innlemmes i den neste avtalen.

– Staten har nå kommet med et tilbud som er marginalt mer enn den eksisterende byvekstavtalen. Dette er en rimelig fersk avtale og det er i praksis ikke noen midler å fordele til de nye kommunene, sier Tryti.

– Det er ingenting å hente

Det er fem kommuner som er inne i forhandlingene og som har vært i forhandlingsmøte i dag: Det er Lindås, Askøy, Fjell, Os og Bergen kommune, samt Hordaland fylkeskommune.

– Vi fryser nå forhandlingene, og har bedt om et møte med den politiske ledelsen i departementet ved statssekretær Anders Værp, sier Tryti.

Bergen har sin avtale frem til 2023. Det meste av midlene er bundet opp til bybane til Fyllingsdalen.

– Det er ingenting å hente for verken Bergen eller nabokommunene i denne reforhandlingen så langt, sier Tryti.

– Det forventes gulrøtter

Kommunene som forplikter seg til avtalen, forplikter seg også til et nullvekstmål i personbiltransporten.

– Når vi går inn i en avtale med fire nye kommuner, forventes det at det blir gitt gulrøtter, som gis når kommunene forplikter seg på nullvekstmålet i personbiltransport. Da er det en stor skuffelse for alle at vi ikke får mer midler. Det var vi og alle kommunene enige om, sier Tryti.