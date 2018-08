Motorekspert: Innfør egne røykmålinger og bøtelegg skipene som ikke overholder den standarden vi ønsker i norske havner.

Det mener Lars M. Nerheim er svaret på utslippsprobleme knyttet til cruisebesøk. Nerheim er førsteamanuensis og ekspert på motorteknologi ved Høgskulen på Vestlandet.

Teppe over byen

Tirsdag opplevde Bergen en ny dag med nærmest vindstille og røyk fra cruiseskip som la seg som et teppe over byen.

Nerheim kjører hver dag gjennom havnen på sin vei til jobben på Kronstad. Han hevder at det ikke er NOx (nitrogenoksider) og SOx (svoveloksider) som er hovedproblemet når skip ligger på tomgang ved kaiene. Disse utslippene er allerede lave og dessuten regulert av internasjonale myndigheter.

– De mest synlige og plagsomme utslippene, uforbrente hydrokarboner og sot, er ikke omhandlet i noe internasjonalt regelverk og er vanskelig å kvantifisere korrekt. Det er disse utslippene av sot og blårøyk som gjør at folk blir kvalme, sier Nerheim.

– Ingen grenseverdier

Motoreksperten sier at det ikke finnes grenseverdier for sot og blårøyk for skipsfarten.

– Det finnes ingen godkjent målemetode og det foregår dermed heller ingen måling av disse utslippene. Noen rederier er mer opptatt enn andre av å begrense sot og blårøyk og sitt «rene image». Dermed blir det store variasjoner fra skip til skip, sier Nerheim.

Ifølge Nerheim har utslipp av sot og røyk fra uforbrent olje sammenheng med driftsstrategien på det enkelte cruiseskip.

– Det er en grunn til at de fleste cruiseskip er hvite. Utad skinner de og ser rene ut, men under dekk er det mye manglende vedlikehold. Maskineriet er ofte komplisert og det kjøres ikke optimalt.

– Se til Miami og Alaska

Motoreksperten mener at løsningen for Bergen er å alliere seg med andre norske cruisehavner, innføre standarder for utslipp, foreta egne målinger og bøtelegge skipene som ikke følger regelverket.

- Store cruisedestinasjoner som Miami, Barcelona og Alaska har tatt konsekvensen av forurensningen og laget sitt eget regelverk. De har innført svartelister og bøtelegging. Dette må også gjøres i norske havner om man vil utslippene til livs på kort sikt.

Praktisk målemetode

Høgskulen på Vestlandet har utviklet en praktisk målemetode for registrering av sot og blårøyk i forbindelse med en masteroppgave om problemstillingen alt i 2015. Løsningen ble presentert på Nor Shipping det året, og er også lagt frem i et møte med Bergen havn.

– Tilbakemeldingen derfra var at slik måling ikke var innenfor deres myndighet. Det hersker i det hele tatt stor forvirring om ansvar og myndighet på dette området, sier Nerheim.

– Kan avhjelpe situasjonen

Han sier at Høgskulen på Vestlandet gjerne stiller opp hos Sjøfartsdirektoratet for å redegjøre for en praktisk løsning på problemet dersom de er interessert.

– Det målesystemet vi har utviklet er kanskje ikke det teoretisk mest riktige, men det fungerer i praksis og vil kunne benyttes til å avhjelpe situasjonen i havnene, sier han.

Geir Martin Strande

Havnen positiv

Miljøleder Even Husby i Bergen havn bekrefter at det har vært et møte med Høgskulen på Vestlandet om temaet.

– Vi er positiv til et eventuelt samarbeidsprosjekt med Høgskulen. Det er mange kunnskapsrike krefter å finne der. Vi har imidlertid ikke fått noe konkret forslag på bordet fra Høgskulen, sier Husby.