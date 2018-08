110 personer evakuert.

– Jeg er overrasket over skadene. Vannet har ødelagt den nye demningen. Trær knakk som fyrstikker, forteller brannmester Lars-Erik Gjesdal.

Han befant seg ved Munkebotsvatnet da demningen brast sammen rundt klokken 20.20. BTs journalist Trygve Oppheim var også på stedet. Han beskrev hendelsen slik:

– Vannet bare fosser ned her. Det fyller bokstavelig talt hele dalen. Det er virkelig katastrofestemning her.

Nikita Solenov

Dam slo brister

Før sommeren startet rehabiliteringen av dammen ved Munkebotsvatnet. Da ble det bygget en midlertidig dam på stedet. Det var denne som ikke klarte å ta unna da nedbørsmengdene begynte å bli store.

Allerede onsdag ettermiddag meldte Bergen kommune at den midlertidige konstruksjonen var begynt å slå brister. 40 husstander ble evakuert i Eidsvåg. Det var imidlertid få som trodde det skulle gå galt.

– Situasjonen er ikke kritisk, men det kan fort akselerere, sa Lars-Erik Gjesdal til BT klokken 19.30.

Einar Aarre

– Ikke tilstrekkelig

Brannvesenet prøvde å holde kontroll på situasjonen ved å pumpe vekk vannet fra Munkebotsvatnet i retning Sandviken. Klokken 20 fikk blant annet BT opplyst at det var kommet en ekstra pumpebil med kapasitet på 350.000 liter i timen. Kort tid senere gikk det galt.

– Det var dessverre ikke tilstrekkelig det vi gjorde før demningen brast, sier Gjesdal.

Ifølge politiet oppsto det en 20 meter brist i demningen. De store vannmengdene ble sendt i stor fart mot Eidsvåg. Etter kort tid var motorveien ved E39 oversvømmet og veien stengt i begge retninger. Det førte til lange køer.

Også veien rundt Eidsvågneset ble stengt. I tillegg ble det innført flyforbud over Eidsvåg og ferdselsforbud på sjøen.

Gjerde røk

De store vannmengdene som kom ned fra Munkebotn mot Eidsvåg medførte noe ødeleggelse på anlegget til Eidsvåg båtlag. Det forteller styremedlem Jan Ove Brakstad.

– Vi hadde et gjerde ved elven. Det røk ganske tidlig. I tillegg har vannmassene tatt med seg utstyr og konstruksjoner på kaianlegget vårt.

– Elven går under kaianlegget vårt via i to store rør. De er dimensjonerte for kraftige regnbyger, men ingenting kunne stoppe dette her, sier Brakstad videre.

De største skadene ser ut til å ha skjedde høyere oppe, ved Munkebotsvatnet. Blant annet ble en stor forskaling, laget i forbindelse med rehabliteringen av Munkebotsvatnet, knust til pinneved.

Nikita Solenov/Trygve Opheim

Trond Bentsen

Ingen alvorlige skader

40 hus ble evakuert i forkant av hendelsen. Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke forteller at beboerne blir godt tatt vare på.

– Vi har foreløpig ikke fått melding om noen alvorlige skader. Vi tar vare på de evakuerte, og passer på å gi dem den informasjonen vi har.

Fagerbakke forteller at kommune har samlet de evakuerte på et hotell utenfor sentrum.

– Det er en god del folk som er der nå, og gir tilbud til de som trenger det.

Klokken 21.50 onsdag kveld meldte politiet på Twitter at vannstanden er på vei ned og at de hadde kontroll på situasjonen.

- Det vannet vi venter skal komme ned er kommet ned, sier operasjonsleder Per Algerøy til BT.

Brannmannskapene avsluttet klokken 22 sin innsats på stedet. Brannvesenets innsatsleder opplyser at Sivilforsvaret vil ha vakthold i området utover kvelden og natten.

NIKITA SOLENOV