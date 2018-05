– Dette er i verste fall dødelig. Og det er skummelt å se hvor organiserte de virker, sier russepresident Sebastian Hauan Stenberg (19).

– De siste dagene har flere uvitende russ blitt offer for et av verdens farligste dop.

Det skriver russepresident for Hordaland, Sebastian Hauan Stenberg på Hordalandrussen 2018 siden Facebook-sider.

– Folkens. Dette er dødelig og nå har det vært nære på flere ganger. Bare i går hadde vi opptil åtte tilfeller, skriver han videre.

Oppsøker bussene

Russen har de siste dagene merket at voksne menn oppsøker samlingssteder hvor russen oppholder seg.

– Voksne menn kommer som en gruppe og sier de er russebussjåfører. Vi tror videre at de putter dopet i drikken vår, sier Stenberg til BT.

Han sier at det til nå kun har vært jenter som har blitt rammet.

– De gjør dette for å skade oss, ikke for å selge. De som er utsatt for dette blir veldig syke og kollapser. Dette er rett og slett sadistisk, sier han, som selv så en jente kollapse natt til 1. mai.

– Dette er ekkelt. Og det er klart vi blir redde, sier Stenberg.

Politiet bekrefter narkobeslag

Natt til 1. mai festet russen på Haukås. Politiet bekrefter at det rett før klokken 02.00 ble sendt en rekke ambulanser til stedet.

– Tre personer som ikke er russ ble tatt med ecstasy, kokain og hasj. De er nå siktet for salg og oppbevaring av narkotika, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen.

– Dette er personer som ikke hadde noe på ansamlingen å gjøre. Mennene er i midten av 20-årene.

Politiet opplyser at flere russ hadde behov for medisinsk assistanse.

Har informert politiet

Stenberg sier de har informert politiet.

– I samråd med bussjefene har vi satt inn en rekke tiltak. Først å fremst må vi minne hverandre på å passe på drikken vår. Ikke drikk fra kopp og bruk tut på flaskene. Ikke drikk fra andres alkohol og si fra dersom dere ser noe mistenksomt, sier Stenberg.

Natt til 1. mai var russen på forskjellige steder.

– Det har aldri vært viktigere å passe på hverandre, sier han.

Foreldre ble advart

I februar inviterte politiet russens foreldre til allmøte på Amalie Skram videregående skole. Der ble foreldrene blant annet advart om at politiet vet at doplangere oppsøker bussene.