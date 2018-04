CCB-direktøren på Ågotnes er usikker på om hurtigbåt vil hjelpe. Fylkesdirektør for samferdsel mener båt kan avhjelpe køene når Sotrasambandet skal bygges.

Fylket utreder hurtigbåt mellom Ågotnes og Bergen, men det er mange skjær i sjøen før en eventuell båt kan tas i bruk.

– Vi utredet båtforforbindelse mellom Ågotnes og Bergen i 2012. Den gang fikk vi tommelen ned fra fylket. Det ble for dyrt, sier konsernsjef Kurt R. Andreassen i Coast Center Base.

Båt blir utredet

Etter omleggingen av trafikkmønsteret på Sotra, har spørsmålet om hurtigbåt dukket opp på nytt. Hordaland fylkeskommune har satt av 500.000 kroner til å utrede kollektiv transport på sjø.

– Jeg har purret på saken, og håper at vi får den så fort som mulig, sier fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, til NRK Hordaland.

Hun sier at hun forstår frustrasjonen fra de mange bilistene og busspassasjerene som hver dag sitter i køen mellom Sotra og Bergen.

Tre hovedpunkter

Håkon Rasmussen, fylkesdirektør for samferdsel, svarer slik på spørsmål om hurtigbåt mellom Ågotnes og Bergen kan være en løsning.

– Båtløsning ble utredet i regi av Fjell på et grovt nivå i høst. Fylkeskommunen har tidligere sett på dette og funnet det for kostbart.

I den nye runden med vurdering av hurtigbåt vil fylkeskommunen ha hovedfokus på disse tre punktene:

Logistikk, hvor mange vil kunne benytte seg av et båttilbud, parkering, bussforbindelser, osv.

Penger, kostnader, samfunnsnytte, muligheter for spleiselag, priser, osv.

Miljø, utslipp, miljøteknologi, hastighet, osv.

Politisk behandling til høsten

– Dersom det er mulig å finansiere et tilbud som blir attraktivt for dem som i dag reiser med egen bil, vil en kunne redusere køen noe. Det kan være viktig, ikke minst i den kommende anleggsperioden for Sotrasambandet, sier Rasmussen.

Han sier videre at det viktigste er at folk prøver å redusere antall biler, og prøver andre reisemåter, som buss eller å sitte på med en kollega.

Saken blir lagt frem til politisk behandling litt utpå høsten.

Har prøvd før

Konsernsjefen ved CCB på Ågotnes sier at man har tilbudt Fjell kommune et areal som kan brukes til parkering for reisende som vil ta båt til Bergen.

– Jeg er imidlertid litt usikker på om dette er løsningen på øykommunenes køproblemer nå. Vi hadde en voldsom aktivitet her på basen før oljekrisen. Årsdøgnstrafikken var på 5000 biler, og vi var sikre på at båt ville gi en solid avlastning for trafikken til og fra sentrum i morgen- og ettermiddagsrushet, sier Andreassen.

Da krisen kom til oljeindustrien, regulerte trafikken seg selv. Senere har også flytting av forsyningsvirksomheten til Mongstad ført til færre biler på veiene.

– Mindre kø

– Det er ikke mangel på arealer her ute, så vi skal finne parkeringsplasser til pendlerne om det er ønskelig, sier CCB-sjefen.

Andreassen bor selv i Brattholmen og kjører mot køen i morgenrushet.

– Min tilnærming er at køene har avtatt de siste dagene. Normalt har det vært en endeløs kø på strekningen, men nå merker jeg at det flyter bedre. Kanskje det har hjulpet med tiltakene der snikkjørere blir hindret i å komme inn fra sideveier. Kanskje vi også skal se an køene noen flere dager, sier CCB-sjefen.

Flertall for båtløsning

Ordfører i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy, sier at det vil være optimalt å få til en båtløsning.

– Det er flertall i kommunestyret for hurtigbåt. Det er liksom vi i Fjell kommune som «eier» problemet med køene, men vi regner med at Sund og Øygarden også er med om det blir snakk om et spleiselag.

Rune Sævig (arkiv)

Bjorøy sier at Fjell kommune på egne bein ønsket å etablere en hurtigbåtrute, men at man konkluderte med at det ble for kostbart.

– Båt har vært tema med jevne mellomrom. Vi har gjort mange undersøkelser og avklart med kaiplass på Ågotnes, men så er det dette med finansiering. Vi har et fond som vi fant ut at vi kunne bruke 10 millioner av, sier Bjorøy.

Kommunestyret kom imidlertid til at man ikke skulle gjøre dette likevel.

– Nye reisevaner tar tid

– Resonnementet var at vi uansett resultat måtte ha lagt ned ruten når pengene var brukt opp. Om båten hadde blitt en suksess, ville det være dumt å legge ned. Om båten hadde blitt en fiasko, ville det være penger ut gjennom vinduet, sier Bjorøy.

Fjell-ordføreren mener at fylkeskommunal støtte er eneste vei å gå om man skal få etablert hurtigbåt.

– Båt fra Askøy fungerer flott, men der har man egentlig aldri lagt ned båtruten mellom Kleppestø og sentrum. Litt av problemet på Sotra er at nye reisevaner må innarbeides. Det kan ta tid.

Båt under Sykkel-VM

Ruten som gikk fra Ågotnes til Bergen under Sykkel-VM var en suksess, men da var det sommer og sol.

– Om et slikt tilbud er like attraktivt på kalde, mørke vinterdager er en annen sak. Dessuten er det slik at mange skal videre fra sentrum til der de jobber. Det er et spørsmål om hvor mange ganger de reisende ønsker å skifte transportmiddel, sier Bjorøy.

Næringsrådet positivt

Daglig leder Henning Hauso i Vest Næringsråd sier at han er udelt positivt til at båtrute mellom Ågotnes og Bergen utredes.

– Båtrute fra øykommuner har vist seg positivt andre steder. Bare symboleffekten av en båt tror jeg ville slå godt ut. Dessuten står vi foran en anleggsperiode på nytt Sotrasamband når så langt kommer. Da vil en båt avhjelpe køsituasjonen, sier Hauso, som også peker på rushtidsavgift som en del av en helhetsløsning.