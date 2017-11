17. mai 1943: Kong Haakon og kronprins Olav på vei opp trappene til St. Paul-katedralen i London. Til venstre livvakt Albert Coates og helt til venstre med ryggen til; sjåfør Per Winther Leversen. FOTO: NTB/Riksarkivet

Kongens samvittighetsfulle sjåfør

Per Winther Leversen fra Bergen var sjåfør for kong Haakon under krigen. Han fikk jobben fordi den forrige sjåføren kjørte ned og drepte en mann, mens kongen satt i bilen.