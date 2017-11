Flesland preger årets utgave av Pepperkakebyen. Hele tre terminaler og flere Bergen?-skilt er på plass i Sentralbadet.

I fjor var temaet Bergen. I år var det fritt frem for pepperkakebakerne. Men syvfjellsbyen preger fortsatt den deigbaserte juletradisjonen i Sentralbadet. Og i år setter især den nye Flesland-terminalen sitt preg på utstillingen som åpnes lørdag.

Bergen? både i små og store pepperkakebokstaver får følge av en mer skråsikker gulmalt variant: Bergen! Selv for Bergen er tre flyplasser i meste laget. Men i Pepperkakebyen, der kan alt gå an. Avinor har fått en konditor til å lage en proff utgave av den nye terminalen. To andre hjemmebakerlag har også landet på nye Flesland.

– Vi måtte korte litt ned på rullebanen for å få plass til alt, sier «byarkitekt» og designer Kjersti Hjelmeland Brakstad mens hun gjør plass til nye hus, bybanevogner, Tower Bridge, pariserhjul, Kode-museer, Eiffeltårnet og andre konstruksjoner.

Tasmansk sniktitt

– Amazing, sier en dame, som i likhet med BT får en sniktitt før lørdagens åpning.

Hun og ektemannen viser seg å være fra Tasmania, den australske øystaten der det for tiden er rundt 27 grader i luften. Nå er paret på Skandinavia-turné, nesten 20.000 kilometer hjemmefra

– Vi hadde hørt om Pepperkakebyen, men reiser dessverre herfra før den åpner. Det er virkelig helt fantastisk, og jeg elsker lukten, sier Margareth van Est.

Mannen hennes, Peter van Est, kommer opprinnelig fra Nederland. Ekteparet forteller at hele familien er veldig begeistret for pepperkaker, eller ginger bread, som de kaller det.

– Nå skal vi hjem til barnebarna og vise bilder. Vi pleier å bake pepperkakehus med dem, men dette er jo på et helt annet nivå. Det gir inspirasjon til årets bakst, sier van Ests før de, svært takknemlige for sniktitten, forsvinner ut i bergensregnet.

Tror på ny rekord

Hvor mange bidrag det er levert inn til Pepperkakebyen, vites ikke før vinnerne kåres 14. desember.

I år som tidligere år, kommer det melispyntede bygg fra barnehager, familier, skoler, bedrifter og organisasjoner.

I fjor var det ny rekord med over 2110 innleverte bidrag. Og billettinntektene ga 400.000 kroner til Redd Barna, SOS-barnebyer og Children at Risk Foundation.

– Vi har en fornemmelse av rekord i år òg. Vi har vokst ut av Sentralbadet, nå blir det AdO Arena neste, sier «bygeneral» Steinar Kristoffersen med et smil.

Geir Martin Strande

Verdens minste på Festplassen

Etter at verdens største pepperkakeby er vel innviet, går han i gang med planleggingen av en miniatyrutgave til årets julemarked på Festplassen fra 7. desember.

Målet er at det skal bli verdens minste pepperkakeby. Men folk som vil levere bidrag til denne må ikke bake altfor smått.

– Hvis for eksempel New York bestemmer seg for at de vil lage verdens minste til neste år, må vi ha noen centimeter å gå på, sier Kristoffersen.

Han ser ikke bort fra at han selv skal bake et bidrag til minibyen. Men det spises lite pepperkaker i Sentralbadet. Verken «bygeneralen» eller «byarkitekten» sliter med søtsug etter 26 år i Pepperkakebyen.