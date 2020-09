To bystyre­representanter ekskludert fra Frp

Møter som uavhengige representanter i bystyret onsdag.

Tor Woldseth er en av veteranene i Bergen Frp. Her med Frp-leder Siv Jensen. Foto: Ørjan Deisz

Bystyrerepresentantene Tor Woldseth og Thomas Flesland er ekskludert fra Fremskrittspartiet, melder BA.

Bystyredirektør Roar Kristiansen bekrefter at han har kalt de to inn til møtet som uavhengige representanter.

BT var senest i går i kontakt med Flesland, som da sa at han ville møte som normalt i bystyret som Frp-representant.

Etter det BT erfarer, skal de to i forrige uke ha fått et brev med varsel om at de kunne bli ekskludert fra partiet. Siden har det vært mye møtevirksomhet.