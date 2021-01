Eit trist bod å få

Kurt Oddekalv var kanskje ikkje den lettaste eleven å ha i klassen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Miljøkrigaren Kurt Oddekalv har fleire gonger vore litt ufin med dei han har vore saman med, for å seia det på ein litt mild måte, skriv ein lærar i minneordet. Men han evna å å be om orsaking. Det vitnar om eit fint menneske, skriv han. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Kurt Oddekalv er død, eit trist bod å få.

Fleire gonger møtte eg han hjå Vestlandske

Heiltremøblar på Søfteland hjå Jarl Haug. Her kom han titt og ofte om han no hadde eit ærend eller ville slå av ein prat.

Miljøforbundets konferansesenter Seletun i Hauglandsdalen. Foto: Helge Sunde (arkiv)

På Seletun er det langbord og benker og ymse andre møblar Jarl og Inger har laga utforma etter ynske frå Kurt. Små vassfaste barbord til å ha ute var det siste som kom til Seletun.

Oddekalv brukte å be inn til gjestebod på Seletun. Då var eit langbord alltid dekka med mykje god mat – mat som høyrde heime hjå ein miljøvernar.

Mykje folk i stovene, og som oftast ein kjend musikar eller ein annan høgvyrd person var blant gjestene. Takk for at eg òg ein gong fekk vera med i dette gildet.

Desse barborda hadde Kurt tankar om skulle stå ved husa på Seletun. No diverre utan miljøkrigaren Oddekalv Foto: Sigmund Haug

Det var i 1970 at eg vart kjend med Kurt Oddekalv då han var elev ved Slåtthaug ungdomsskole. Skulen var ny og uferdig, og med 13 sjuandeklassar kunne me kjenna oss litt uferdige me pedagogar òg. Kurt var kanskje ikkje den lettaste eleven å ha i klassen. Alt då var han ein liten krigar som var aktiv og stilte spørsmål han ville ha svar på.

Kurt drog til sjøs, noko som var mykje vanleg den gongen, og særleg for gutar med litt eventyrlyst. I Bergens Tidende under spalta «Brev frå lesarane» kom det fleire gonger helsingar frå sjømannen Kurt Oddekalv. Du kor kjekt det var å lesa desse breva frå ein gut som hadde gått på Slåtthaug.

Og han skreiv godt, ja, svært godt. Kurt har fleire gonger fortalt at han hadde Åse Bjørgo Johnsen på Slåtthaug ungdomsskule å takka for god hjelp i norskfaget.

Miljøkrigaren Kurt Oddekalv har fleire gonger vore litt ufin med dei han har vore saman med, for å seia det på ein litt mild måte.

Han var ikkje heilt snill med ein lærar på Slåtthaug heller. Då han hadde lagt nokre år bak seg, gjekk han til vedkomande lærar og bad om unnskyldning for det han hadde vore.

Det er slike gjerningar som er eit vitnemål om at vedkomande er eit fint menneske.

Signe minnet til Kurt Oddekalv!

Sigmund Haug