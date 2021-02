Vær obs mandag morgen: Plussgrader, regn og frost i bakken kan gi glatte veier

Vegtrafikksentralen ber bilistene være oppmerksomme.

Det er saltebiler ute i natt for å hindre at regnet fryser til. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Etter uker med kuldegrader kom væromslaget denne helgen. De fleste veiene er tørre, og til natten kan det komme regn. Det kan gi vanskelige kjøreforhold.

– Kulden har sørget for at bakken har blitt nedkjølt. Dermed er veibanen kald. Vi har tidligere sett at regnet som kommer kan fryse til is hvis det blir liggende, sier Tore Tysse.

Saltet gjennom helgen

Han er trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen på Vestlandet. Ifølge Tysse skjer dette noen ganger i løpet av et år. Han forteller at mange biler har vært ute og saltet veiene denne helgen.

– Det ble saltet både lørdag og natt til søndag, og det skal ligge salt igjen på veiene. Vi salter også søndag kveld og gjennom natten til mandag for å unngå at regnet ikke fryser til is på nedkjølte veier, men det kan være vanskelig å se slik is hvis den oppstår, sier Tysse.

Derfor ber han kjørende være oppmerksom.

Kjedekollisjonen i Eidsvåg

For fem år siden, om morgenen 22. februar 2016, var rundt 60 biler involvert i en kjedekollisjon i Eidsvåg. Den gang var det klink is i veibanen, og isen var nesten ikke mulig å se.

Væromslag kombinert med for lite salt i veibanen var årsaken, konkluderte Havarikommisjonen.

«Undersøkelsen har vist at væromslag, med oppklarning av skydekket og et påfølgende fall i veibanetemperaturen, medførte at væsken frøs til is i løpet av kort tid», heter det i rapporten fra Havarikommisjonen.

Den gang var det altså temperaturfall som førte til at vannet frøs til is.

– Det blir ufyselig

Siri Wiberg er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt. Hun forteller at det kan bli regn, sludd, snø og snøfokk på Vestlandet.

– Hvis det kommer regn på veiene, kan det fryse, sier hun.

På Twitter skriver Meteorologene at mye vind og omslag til en mildere værtype kan gi utfordringer det neste døgnet på Vestlandet sør for Stad.

«I kyststrøk ventes plussgrader, og kanskje litt regn. Da blir det glatt, så pass på! Der minusgradene holder stand vil vinden skape problemer på grunn av snøfokk».

– Det blir kraftig vind fremover, kanskje storm enkelte steder. Egentlig blir det ufyselig, sier Wiberg.