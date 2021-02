Rykker ut til flere vannlekkasjer mandag morgen

Brannvesenet har hatt sin fulle hyre med «fra minus til pluss».

Et treningssenter i andre etasje har ifølge brannvesenet fått mest vann på gulvet. Foto: Askøy brann og redning

I 07-tiden melder 110-sentralen for Vestland at det er en større vannlekkasje i Strusshamnvegen på Askøy.

I 06-tiden var brannvesenet ute på en mindre vannlekkasje i Professor Hansteens gate. Der ble det fort meldt om kontroll.

– På Askøy renner det vann gjennom tre etasjer, det er det vi vet foreløpig. Det er snakk om et kjøpesenter, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110 Vest.

Han sier brannvesenet har vært mye ute natt til mandag i forbindelse med sprinkleranlegg som har gått lekk.

– Det er den beryktede «fra minus til pluss». Vann har frosset i kuldeperioden og sprengt rør. Så tiner det frosne til vann igjen, og da går vannet ut der det er sprukket, sier Lund.

Fra lokalt brannvesen på Askøy får BT bekreftet at det dreier seg om Strusshamn senter. Vannlekkasjen har gått fra tredje etasje, gjennom to etasjeskiller og ned i en matbutikk i første.

– Et treningssenter i andre etasje har fått mest vann, sier Jørgen Skogedal, vakthavende brannsjef i Askøy brann og redning.

Han sier lekkasjen nå er stoppet. Brannvesenet og andre holder på med restverdiredning.

Ifølge Skogedal oppsto lekkasjen inne i veggen i et lite rom i tredje etasje. Han antar årsaken er et frostsprengt rør, men poengterer at han ikke er rørlegger.

Klokken 07.36 skriver 110 Vest: «Relativt stor vannlekkasje. Restverdiarbeid/vannsuging pågår. Vann over flere etasjer.»