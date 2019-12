Fergen «Fedjefjord» grunnstøtte på vei til Fedje: – Jeg ble vettskremt

Fergen «Fedjefjord» grunnstøtte da fergen var på vei til Fedje.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 10.29 onsdag formiddag.

Passasjer Anne Koppang anslår at det var gått ett minutt siden fergen forlot Sævrøy til den traff land.

– Fergen kjørte inn i øyen som ligger på venstre side, og har nok også gått på grunn. Vi hørte at det sa kadang kadang og jeg ble vettskremt, forteller hun til BT.

Fergen skal deretter ha stoppet opp og alle om bord skal ha fått på seg redningsvester.

– Vi har fått beskjed om at et av forskrogene tar inn vann, men det skal ikke være noen fare har vi fått opplyst, sier Koppang.

– Hvordan er stemningen om bord?

– Stemningen er helt rolig og balansert. Vi er 15 personer som står inne og vi er så nær at vi ser fergeleiet. Nå skal fergen forsøke å gå for egen maskin tilbake til fergeleiet Sævrøy, sier Koppang.

Hun var på vei til et møte på Fedje, der hun driver en bedrift. Fergen gikk fra Sævrøy klokken 10.05.

TRØBBEL: Fergen ble tatt av vinden og slet med å legge til kai ved Sævrøy, men de klarte det klokken 11.36. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I REDNINGSVESTER: Det var 15 passasjerer og et mannskap på syv om bord. Foto: 2211-tipser

Fergen var på vei til Fedje, men har nå snudd.

En passasjer om bord forteller at de har fått utdelt redningsvester.

Han forteller at fergen hadde gått noen minutter etter å ha forlatt Sævrøy.

– Det var et kraftig dunk da fergen traff fjellveggen. Det har vært lite vind her nå, sier mannen til Bergens Tidende.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser på Twitter at fergen har grunnstøtt nær Sævrøy i Austrheim.

Situasjonen er under kontroll og fergen går til kai for egen maskin.

Bergens Tidendes journalist på stedet Ådne Lunde sier ved 11.15-tiden at det tilsynelatende kan se ut som om fergen ikke lenger har motorkraft. En bukser- og redningsbåt fra Mongstad er på full fart mot fergen. Samtidig tar båten «Draapen» om bord brannmannskaper som skal ut til fergen.

Redningsleder Edvard Middelthon hos Hovedredningssentralen bekrefter at fergen har utfordringer med fremdriften, men opplyser at det nå er kommet flere båter til for å hjelpe.

SKADE: Fergen har en tydelig skade på babord side av baugen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

På kaien på Sævrøy står ambulanse, politipatrulje og brannbiler klare til å ta imot «Fedjefjord», men ingen om bord skal etter det BT får opplyst være skadet.

– Fergen har en tydelig skade på barbord side av baugen, sier Lunde.

En losbåt fra Fedje er kommet til stedet og skal ha fraktet redningsmannskaper om bord i fergen.

Inne på venterommet på Sævrøy fergekai er det gjort klart en båre.

– Det så ut som at fergen ble tatt av vinden idet den forsøkte å legge til kaien, men nå gjør den et nytt forsøk. Bergingsbåten fra Mongstad arbeider veldig for å holde den på rett kurs, sier BTs journalist ved 11.30-tiden.

Klokken 11.36 har «Fedjefjord» klart å legge til kai ved Sævrøy. Da har det gått halvannen time siden fergen forlot fergekaien. Bilene som var om bord rygger i land ved 11.45-tiden.

– Politiet stanser alle bilførerne på kaien og snakker med dem, sier Lunde.

KOBLET PÅ: Bergingsbåten «Boris» har kommet fra Mongstad for å bistå. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

VED KAIEN: Losbåt ligger klar. Foto: Ådne Lunde

Taubåt på vei

Hovedredningssentralen (HRS) bekrefter overfor BT at Fedje-fergen har gått på grunn.

– Det skal ikke være noen personskade, sier Edvard Middelthon, redningsleder ved HRS.

Ifølge Hovedredningssentralen skal det ikke være noe dramatikk.

– Fergen forsøker å ta seg til land nå, fortsetter Middelthon.

BT får videre opplyst at en taubåt er på vei fra Mongstad.

Uavklart situasjon

Regionsjef for ferger i Norled, Inge Andre Utåker, bekrefter at det har vært en hendelse med MF «Fedjefjord».

– Vi har hatt en grunnstøting ved Fedje. Fergen er nå ankret opp. Jeg er i Tromsø og vet foreløpig ikke mer om situasjonen, sier Utåker.

HRS har ansvaret for redningsaksjonen.

Ingen rapportert skadet

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Norled sier at ingen er rapportert skadet etter hendelsen.

– Det er 15 passasjerer og et mannskap på 7 om bord. Fergen går nå for egen maskin mot Sævrøy. Etter det jeg har fått opplyst skal det være begrensede skader, sier Frønsdal.

Hun sier at en slik hendelse i utgangspunktet vil oppfattes som dramatisk.

– Nå har vi fokus på håndtere situasjonen og ivareta passasjerer og mannskap på best mulig måte.

Setter inn skyssbåt

Ved 12-tiden opplyser Vegtrafikksentralen at fergestrekningen Fedje-Sævrøy på fylkesvei 568 er innstilt.

Det er satt inn skyssbåt for transport av passasjerer, og første avgang går fra Sævrøy klokken 12.30 onsdag.