– Et kraftig dunk da fergen traff fjellveggen

Fergen «Fedjefjord» har truffet fjellveggen da fergen var på vei til Fedje.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PÅ FERGEN TIL FEDJE: Anne Koppang iført redningsvest etter at båten har gått på grunn. Foto: 2211-tipser

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 10.29 onsdag formiddag.

Fergen var på vei til Fedje, men har nå snudd.

– Situasjonen er under kontroll, skriver Hovedredningssentralen på Twitter.

En passasjer om bord forteller at de har fått utdelt redningsvester.

Han forteller at fergen hadde gått noen minutter etter å ha forlatt Sævrøy.

– Det var et kraftig dunk da fergen traff fjellveggen. Jeg så at fergen klatret opp etter fjellsiden. Det har vært lite vind her nå, sier mannen til Bergens Tidende.

Taubåt på vei

Hovedredningssentralen (HRS) bekrefter overfor BT at Fedje-fergen har gått på grunn.

– Det skal ikke være noen personskade, sier Edvard Middelthon, redningsleder ved HRS.

Ifølge hovedredningssentralen skal det ikke være noe dramatikk.

– Fergen forsøker å ta seg til land nå, fortsetter Middelthon.

BT får videre opplyst at en taubåt er på vei fra Mongstad.

Foto: 2211-tipser

Anne Koppang anslår at det var gått ett minutt siden fergen forlot Sævrøy til den traff land.

– Fergen kjørte inn i øyen som ligger på venstre side og har nok også gått på grunn. Vi hørte at det sa kadang kadang og jeg ble vettskremt, forteller hun til BT.

Fergen skal deretter ha stoppet opp og alle om bord skal ha fått på seg redningsvester.

– Vi har fått beskjed om at et av forskrogene tar inn vann, men det skal ikke være noen fare har vi fått opplyst, sier Koppang.

– Hvordan er stemningen om bord?

– Stemningen er helt rolig og balansert. Vi er 15 personer som står inne og vi er så nær at vi ser fergeleiet. Nå skal fergen forsøke å gå for egen maskin tilbake til fergeleiet Sævrøy, sier Koppang.

Hun var på vei til et møte på Fedje, der hun driver en bedrift. Fergen gikk fra Sævrøy klokken 10.05.

Uavklart situasjon

Regionsjef for ferger i Norled, Inge Andre Utåker, bekrefter at det har vært en hendelse med MF «Fedjefjord».

– Vi har hatt en grunnstøting ved Fedje. Fergen er nå ankret opp. Jeg er i Tromsø og vet foreløpig ikke mer om situasjonen, sier Utåker.

HRS har ansvaret for redningsaksjonen.